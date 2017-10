För alla jazzfans: Vi livesänder från Viktoria Tolstoy den 9 oktober

Tuna Brass storband ackompenjerar när jazzstjärnan och enligt ett fågelkvitter kan inledningen bli "Stand by" och "I´m beginning to see the light". Vi får lov att livesända fem låtar av konserten och bjuda jazzfans på en godbit.

Om man älskar jazz bör man givetvis skriva upp klockan 19.30 måndag den 9 oktober.

