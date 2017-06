Björn Skifs världshit har streamats över 100 miljoner gånger

Den gamla världshiten "Hooked on a feeling" med Björn Skifs & Blåblus fick nytt liv först i och med tv-serien Ally McBeal och sen återigen med succéfilmerna Guardians of the Galaxy 1 och 2.

Läs också: Björn Skifs minglade på Högfjällshotellets 80-års jubileum

Kanske det är just därför som den har lyckats sälla sig till skaran av odödliga klassiker som Led Zeppelins "Stairway to Heaven" och The Eagles "Hotel California". Tillsammans med dessa två och Fleetwood Macs "Go your own way" är "Hooked on the feeling" den enda från Warners katalog som har streamats över 100 miljoner gånger på streamingtjänsten Spotify.

Låten släpptes 1973 och nådde Billboards förstaplats i april 1974. 40 år senare nådde den återigen förstaplatsen, som inledningsspår på Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1.

Läs också: Så blir Vansbros hyllning till Björn Skifs: "Kommer att bli Skifs-feber"

Skifsversion av ”Hooked on a Feeling” har blivit en låt som det ofta refereras till inom populärkultur.

– Att Skifs ingår i samma gäng som Led Zeppelin, The Eagles och Fleetwood Mac känns –milt uttryckt – svindlande, kommentarer Bengt Palmers, som producerade Skifsversion av låten, i ett pressmeddelande.

– Att bli nämnd i samma andetag som de artisterna hade jag aldrig kunnat drömma om, än mindre att tillhöra samma klubb, säger en förbluffad men stolt Björn Skifs. Ett förnämare sällskap har jag nog aldrig befunnit mig i.

”Hooked ona Feeling” är skriven av Mark James och spelades ursprungligen in avB.J. Thomas.