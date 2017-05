I torsdags den 4 maj träffade Kanadas premiärminister Justin Trudeau Irlands premiärminister i Montreal och passade på att visa en nördig sida, skriver Huffington Post.

Just 4 maj är nämligen den inofficiella Star Wars-dagen ("may the fourth be with you"). Om just datumet var orsaken till Justin Trudeaus klädesval eller om han ofta bär på felmatchande sockor med C-3PO och R2-D2 som motiv förtäljer inte historien.