Har musiken förändrats eller jag blivit tant?

Alltså, jag är en sådan tant. Jag har nu möjlighet att sitta på balkongen och jobba. Jag har rustat upp den med blommor, citrusträd, solsäng, kuddhörna och vindsnurra (!) och den är finast i hela Hässelby. Och det vore ju en utmärkt kontorsplats om det inte vore för ljudet från den mycket trafikerade bilväg som går nedanför lägenheten. Så jag tänkte häromveckan i min enfald att jag skulle överrösta trafikljuden med att lyssna på P3. HAHAHAHA.

Jag ville återuppta mitt musiklyssnande efter att under våren endast ha haft tre låtar på repeat (Släpper allt med Linnea Henriksson, Psalm för skolgårdar med Oskar Linnros och City Lights med Blanche), så jag skred till verket och startade webbspelaren. Detta är vad som spelats på P3 i juni 2017: Två bra låtar, hundra band som tror att de är Little Jinder och Despacito med Justin Bieber.

Det är verkligen ingen nyhet att det inte är lätt att förstå den diffusa målgruppen Dagens Ungdom, men att jag vid 24 års ålder ska känna mig som en inskränkt tant kan väl inte vara poängen? När jag började skriva i den här tidningen för nio år sedan lyssnade jag på små indieband, skrattade åt Nöjesguidens krönikörer och tyckte att leggings var satans klädesplagg. Klipp till idag, när jag har haft otaliga Twitter-bråk med Nöjesguiden-skribenter, går i tights varje dag och endast lyssnar på storbolagspop som Beyoncé och One Direction eller Melodifestivalen-låtar (As I Lay Me Down med Wiktoria går fortfarande varm här hemma).

Men är det verkligen meningen att man ska åldras så här fort när det kommer till populärkulturella preferenser? Jag har ju inte ens barn! Det är så avundsvärt med folk som säger typ ja, det är ju inte JAG som spelat Samir & Viktor på Spotify, det förstår ni ju! Då kan man förstå att ens egen musiksmak fått stå tillbaka och inte utvecklats på flera år, men vad har vi andra för ursäkt?

Det är så oklart vad som hänt. När växte jag ifrån P3 och varför? Vad hände mellan att jag älskade indiepop på svenska om sena nätter till att tänka amen snälla INTE en till låt om engångsligg!? Jag är ju ung och musikintresserad och därmed den typiska målgruppen för P3. Är det jag som inte har vett att uppskatta bra musik eller är det helt enkelt så att musiken blivit så himla kass senaste åren för att alla artister plötsligt tror att de är Veronica Maggio?

Medan jag funderar ut svaret på detta ska jag välja ett bra bakgrundsljud som passar mig, min musiksmak och min ålder. Det lutar numera åt P4, alternativt Lugna Favoriter.