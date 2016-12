Fridah Jönsson: De bästa nöjeshändelserna under 2016

Eftersom listor är populärt överallt från Bonnier till Facebook tänkte jag ta tillfället i akt och ge er de bästa nöjeshändelserna under 2016:

1) "Lemonade" – Beyoncé (album)

Ja jag vet, det är tråkigt att ha med Beyoncé för det är så självklart, men har ni HÖRT "Lemonade" eller? Från country i mäktiga "Daddy Lessons" till den upprepade frågeställningen "Who the fuck do you think I am?" med Jack Whites riff i "Don’t Hurt Yourself" till hjärtekross-reggae i "Hold Up" till ballader med brusten röst i "Sandcastles" – hela spektrat fanns med när Beyoncé släppte nytt. Det enda minuset: Vi kan väl alla enas om att överraskningssläpp som koncept nu är dött och begravet?

2) "Ibland mår jag inte så bra" – Therése Lindgren (bok)

Denna youtuber som är en av Sveriges största makthavare släppte en bok om panikångest och social fobi och jag slukade den. Jag sökte på "Therése Lindgren" i podcast-appen och lyssnade på samtliga podd-intervjuer hon gjort och kan därför konstatera att vettiga, roliga, jordnära, lugna och snälla Therése Lindgren utan tvekan är den bästa tänkbara förebilden för dagens kids.

3) "Tjockare än vatten" (TV-serie)

Jag hade sena kvällsgrejer inbokade varje måndag sex veckor i rad under höst, och varje gång var min morot "När jag kommer hem kan jag se Tjockare än vatten på SVT Play". Jag bryr mig så mycket om Jonna, Oscar och Lasse och "Tjockare än vatten" är en av de få serier jag går och längtar efter varje dag. (Tyvärr slutade den ju sämst, men alla avsnitt fram till det sista var rakt igenom briljanta.)

4) "Kvinnor och barn" – Frida Hyvönen (album)

Frida Hyvönen är min ledstjärna i livet. Jag har saknat henne sedan det senaste albumet "To The Soul" 2012, och så avslöjade hon att nästa album skulle bli på svenska och jag tänkte att det var kört för ingen annan som plötsligt börjar sjunga på svenska har lyckats fånga mig (både Darin eller Joel Alme är bättre på engelska). Men så kom Frida Hyvönen och motbevisade mig med besked. "Förlorat dig" och "Amors förkastliga pilar" är bara två av höjdpunkterna på denna ljuvliga novell-liknande platta

.5) "Skam" (TV-serie)

Det är så stort att en serie om ungdomar fått så extremt mycket uppmärksamhet som "Skam" får. Den handlar egentligen inte om mer än ett gäng unga norskar och deras vardag, men serien är så genomtänkt och snygg och verklighetstrogen att man baxnar. Och jag kan väl inte vara ensam om att kalla folk för drittsekker och i tid och otid utbrista "Har du hookat med William?" med kass norsk brytning till sambon?

Om 2017 fortsätter i den här stilen så finns det ju hopp om att vända den här skitvärlden på rätt köl igen: Pianobaserad pop på svenska blandat med norska high school-serier, kryddad med familjedrama i SVT och panikångest på Youtube – och så lite Queen B på toppen. Så enkelt ändå.

