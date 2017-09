"Det" imponerar inte, som en matinéversion av "Stranger things"

För oss som har vuxit upp med en kornig fyratimmarsversion av ”Det” räckte det med Tim Curry i vitt smink för att vi aldrig mer skulle önska oss en clown på barnkalas. I marknadsföringen av den nya filmen har Bill Skarsgårds clown ridit på kultstatusen som Curry har skänkt Kings mest fruktade monster. Men gör han sig förtjänt av snålskjutsen?

Det beror på vem man frågar. Dagens 15-åringar som har fjolårets våg av clownattacker färskt i minnet, kommer nog att gilla nya ”Det”. Skarsgårds Pennywise blir kronan på verket, se så otäcka clowner är! Själv saknar jag Tim Currys vattniga blick och utsmetade läppstift, för det som var så otäckt med honom var hans psykotiska, men mänskliga, drag.

Regissören Andrés Muschietti har satsat på en ”mer av allt”-variant och under den första timmen staplas Derry-barnens mardrömsvisioner på varandra, men tyvärr känns faran aldrig riktigt på allvar. Olikt miniserien fokuserar filmen enbart på barnens historia (det vuxna perspektivet kommer i uppföljaren ryktas det). Efter brodern Georgies försvinnande övertygar 11-årige Bill Denbrough sina vänner i ”The Losers' Club” om att roten till all ondska finns nere i kloakerna – och att gänget är de enda som kan besegra clownmonstret ”Det”.

Det som gör Bill, Richie, Beverly, Ben, Stanley, Eddie och Mike sårbara för ”Det” är utsattheten – och sveket är vuxenvärldens. Tydligast blir det i Beverlys kamp mot puberteten, ett oförtjänt rykte och sin fars övergrepp. Tyvärr fredas hon heller inte av pojkgänget som i ett par märkligt tondöva scener klär av henne med blicken. Det är när man går i hennes skor som skräcken kryper i kroppen.

Trots en hel del grova inslag av våld och antydningar om sexuella övergrepp känns filmen ofta som om Netflix-serien ”Stranger things” gått och blivit en söndagsmatiné. Vissa inslag är fantastiska, som när en New Kids on the Block-låt klipper av filmens maffiga soundtrack för en kort stund. Men som skräckfilm placerar sig 2017 års ”Det” i ett omöjligt fack. Lite för barnslig för den vuxna publiken och för blodig för den yngre.

FAKTA

Originaltitel: It

Genre: Skräck

Premiär: 13 september 2017

I rollerna: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis.

Regi: Andrés Muschietti

Speltid: 2 timmar 15 minuter

Censur: 15 år

Betyg: 3/5