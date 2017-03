Artister klara för Å-festen – så blir årets festival

När Å-festen arrangeras för andra året blir det även som tidigare inslag som cruising, mikrobryggerifestival, gummibåtshäng, lekland tivoli, marknad och läsfestival. Dock har man i år satsat på dansband.

Precis som förra året kommer en dansbana att placeras på Fisktorget, och det bjuds på två danskvällar med Scotts och Barbados.

– Vi såg redan i fjol att satsningen på dansband gör att vi även når den vuxna publiken. Att få till en folkparksfeeling mitt i stan känns som en riktig höjdare, säger Per Staffas, evenemangssamordnare, i ett pressmeddelande från Falu kommun.

En annan nyhet under årets Å-fest är att Falun kommer stå som värd för en deltävling i Stjärnskott 2017, som är en rikstäckande artisttävling för barn och ungdomar under 16 år.

– Att få in Stjärnskott i programmet känns bra, det kommer att tillföra en hel del. Nu ger vi unga talanger att få visa upp sig på den stora scenen, säger Per Staffas. Nytt för i år är även att det populära gummibåtshänget, med Faluån som skådeplats, kommer att avgöras på lördagseftemiddagen, säger Per Staffas i pressmeddelandet.

Arrangörerna meddelar att man förutom dansbanden även kommer släppa fler artister som ska spela på festivalen.

