Masarna tog revansch i hemmapremiären – Pawlicki dominant

Förlusten mot Lejonen i förra veckans säsongspremiär var glömd.

När Masarna ställde sig på banan i det första heatet så satte man an tonen direkt, då man körde in en femetta via Linus Sundström och Tai Woffinden.

Vetlanda svarade dock, och egentligen var det jämnt ända fram till och med det åttonde heatet, då Masarna skaffat sig ett fint utgångsläge och ledning med 28-20 efter tre raka 3–1-heat.

Vetlanda kröp närmare efter en femetta i det elfte heatet, reservheatet med Szymon Wozniak och Oliver Berntzon, men lyckades aldrig komma riktigt nära.

Istället kunde Masarna avgöra, inför 2 123 personer, i det 14:e heatet då Tai Woffinden körde in sin tredje seger för kvällen.

Woffinden var en av Masarnas stora förare under kvällen, och bara en vurpa i nomineringsheatet gjorde att han "bara" stannade på 11 inkörda poäng.

Kvällens store man var dock Przemyslaw Pawlicki som van samtliga fem heat som han startade i.

Tyngre gick det för Kim Nilsson (4 poäng) och reserven Artur Czaja (1 poäng), men sett till helheten överglänste man ändå Vetlandaförarna ordentligt, där Martin Vaculik (12 poäng) egentligen var den ende som levererade ordentligt.

Kommande vecka åker Masarna till Målilla för match mot Dackarna.

Matchfakta

Masarna–Elit Vetlanda

49–41

Poäng, Masarna: Przemyslaw Pawlicki 15, Tai Woffinden 11, Linus Sundström 7, Antonio Lindbäck 6, Joel Andersson 5, Kim Nilsson 4, Artur Czaja 1.

Vetlanda: Martin Vaculik 12, Bartoz Zmarzlik 8, Szymion Wozniak 7, Jaroslaw Hampel 5, Tomas H Jonasson 5, Oliver Berntzon 4.