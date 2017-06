Ludvig Lindgren överlägsen när SM-kvalet avgjordes i Hallstavik

När traktorerna hade kört åskilliga varv runt banan för att få bort allt löst och blött material inleddes kvalkvällen med ett kvalheat där fyra förare gjorde upp om två platser i de ordinarie heaten. Rasmus Broberg, Smederna, och John Lindman, Rospiggarna, tog sig enkelt vidare.

För John Lindman, som redan under tisdagen hade en jobbig kväll i elitseriematchen mot Piraterna, hade det inte roligare under onsdagens SM-kval. Motorn skar redan i slutet på kvalheatet och i de första ordinarie heatet fick han köra på reservcykeln och avbröt det racet också.

I det sjunde heatet hann Lindman bara med en halv kurva innan han fick resning på cykeln och for rakt in i skyddsvallen. Lindman uteslöts ur heatet och valde att avbryta kvalet. In kom Indiandernas Viktor Bergström som på tre heat lyckades köra ihop fem poäng och vara bara två poäng från att nå en finalplats.

Men det var en annan Indianförare som ägde kvällen. Ludvig Lindgren tog hem samtliga sina fem heat och vann kvalet överlägset med sina 15 poäng. Han tampades länge med Mathias Thörnblom, Lejonen. I det sista heatet möttes de två och då nollades Thörnblom, som fick nöja sig med en delad andraplats med sina tolv poäng.

Även Joel Kling från Dackarna tog hem tolv poäng och får åka till Avesta om lite drygt tre veckor. Lindgren, Thörnblom och Kling får även sällskap av Lejonens Magnus Karlsson och Pontus Aspgren, Tomas Jonasson, Elit Vetlanda, Victor Palovaara, Indianerna och Linus Eklöf, Smederna.

Reserver i finalen blir Freddie Eriksson och Oliver Berntzon som fick göra upp i ett skiljeheat tillsammans med Joel Andersson. De tre Västerviks förarna hade samtliga samlat ihop sex poäng och fick alltså köra om reservplatserna.

Finalfältet i Avesta 1 juli:

Andreas Jonsson, Rospiggarna

Jacob Thorssell, Rospiggarna.

Timo Lahti, Rospiggarna.

Fredrik Lindgren, Dackarna.

Peter Ljung, Dackarna.

Antonio Lindbäck, Masarna.

Kim Nilsson, Masarna.

Linus Sundström, Masarna.

Ludvig Lindgren, Indianerna.

Mathias Thörnblom, Lejonen.

Joel Kling, Dackarna.

Magnus Karlsson, Lejonen.

Tomas Jonasson, Elit Vetlanda.

Victor Palovaara, Indianerna.

Linus Eklöf, Smederna.

Pontus Aspgren, Lejonen.

Reserver:

Freddie Eriksson, Västervik.

Oliver Berntzon, Västervik.