Gratis inträde för kvinnor när Rospiggarna kör SM-kval: "Ett sätt att försöka få fler att intressera sig för speedway"

Visst finns det massor av speedwayintresserade tjejer och vkinnor som går på matcherna. Men att den övervägande delen i en speedwaypublik är män är ingen hemlighet.

Det vill Rospiggarna försöka göra något åt och ett första steg är att låta tjejer och kvinnor gå in gratis när SM-kvalet körs på onsdag nästa vecka (7/6).

– Inträdet i övrigt kommer att vara 100 kronor och som vanligt går alla under 16 år in gratis, säger Teurnberg. Många har provat såna här grepp i andra idrotter, till exempel Almtuna IS i hockey och jag tycker det är ett kul tillfälle för oss att prova nu och se om vi kan locka några som inte redan är speedwayfrälsta.

Tävlingen startar 19.00 onsdag den 7/6, alltså dagen efter Rospiggarnas bortamatch i elitserien mot Piraterna i Motala.

Rospiggarna har redan tre förare, Andreas Jonsson, Jacob Thorssell och Timo Lahti som är direktkvalificerade till SM-finalen som körs i Avesta den 1 juli. Klubben har även John Lindman som har chans att i ett direkt avgörande heat innan SM-kvalet ta sig in i kvaltävlingen.

– Det är ett bra startfält i kvalet, där bland andra Pontus Aspgren och Oliver Berntzon kör, så det kan bli en bra tävling, säger Teurnberg.

