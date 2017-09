PWR Racings Robert Dahlgren totalsegrare i STCC: "Har haft en drömsäsong"

Robert Dahlgren och PWR Racing har dominerat årets STCC-säsong.

Inför lördagens tävling på Mantorp Park hade Dahlgren skaffat sig tre chanser att säkra titeln på.

Men det visade sig snabbt att han inte skulle behöva alla tre matchbollar utan redan i första försöket såg han till att åka in tillräckligt med poäng för att konkurrenterna bakom inte skulle kunna ta in försprånget under säsongsavslutningen.

– Jag har aldrig rört den pokalen tidigare. Jag har bestämt mig för att första gången jag tar i den ska vara när jag höjer den, säger Dahlgren till TT enligt SportExpressen.

Dahlgren har fyra gånger tidigare slutat tvåa i totalställningen.

Nu får han alltså för första gången kliva överst på pallen.

– Jag ville inte bara vinna STCC. Jag vill göra det på ett snyggt sätt. Att jag har haft fart, fattat rätt beslut och gjort allt enligt boken. Jag ville vinna på rätt sätt, säger Dahlgren.