Marcus slog stallkompisen – men missnöjd: "Över lag är vi för dåliga"

President Vladimir Putin satt på läktaren när årts fjärde F1-lopp kördes i den gamla olympiaparken i Sotji.

Putin fick se en finländsk uppvisning. Valtteri Bottas tog första segern i F1 efter fem år i serien och 80 race. Och detta i sitt blott fjärde race för Mercedes där Bottas ersätter världsmäststaren Nico Rosberg som pensionerat sig.

– Det var fantastiskt. Det tog mer än 80 race att uppnå det här men det var värt väntan. Det var en tuff uppgörelse med Ferrari, säger Bottas vid prisutdelningen.

Bottas lyckas hålla undan för jagande Sebastian Vettel, Ferrari, som tog andraplatsen och Bottas fick på prispallen sällskap av Kimi Räikkönen som tog tredjeplatsen.

Bottas blev femte finländaren att vinna ett F1-race, efter Keke Rosberg, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen och Heikki Kovalainen.

Marcus Ericsson startade från 18:e startrutan och var 15:e man över mållinjen. Ericsson missade i starten men det var kanske tur eftersom Haasföraren Romain Grosjean och Jolyon Palmer, Renault, smällde ihop framför honom. Ericsson tvingades gena genom kurvan för att inte dras in i kraschen.

Resten av loppet blev i första hand en kamp med stallkompisen Pascal Wehrlein i Sauber. Den kampen vann Marcus som var 15:e man i mål. Wehrlein var 16:e. Sauberduon var sist av de förare som fullföljde loppet.

Marcus var aldrig i närheten av att ta poäng och efteråt var han missnöjd efter loppet:

– Jag tycker inte att det var det bästa racet. Första stinten var riktigt dålig. Jag hade jätteproblem att få kontakt med dom framför och kunde inte hänga med i deras tempo. Bilen var dåligt balanserad och jag hade inget förtroende alls. Det var mycket sämre än det varit resterande delen av helgen, säger han till Viasat.

Efter däckbytet blev det lite bättre.

– Jag kom in i det lite bättre i slutet av första stinten och vi gick in i depå och satte på ett nytt set ultrasoft. Då gjorde jag ett bra jobb på in- och ut-varvet och lyckades ta mig förbi Pascal. Sen tycker jag att andrastinten var helt okej, jag höll då jämna steg med (Stoffel) Vandoorne i McLaren så det var godkänt. Det var nästan så att jag kunde komma upp och attackera på slutet.

– Men över lag var jag inte jättenöjd med känslan i bilen, fortsätter han.

Du kunde i alla fall glädja dig över att slå stallkompisen Pascal Wehrlein för första gången?

– Det är klart att det är bra. Jag skulle ha varit före honom i går på kvalet om jag inte hade haft motorproblem och gulflagg, så det var skönt att slå honom i dag. Men över lag är vi för dåligt med, säger Marcus till Viasat.

I slutet jagade Marcus Stoffel Vandoorne men lyckades aldrig komma ikapp.

– Vi ska hänga med McLaren men annars är vi för långsamma. Jag är inte jättenöjd med racet i stort. Vi tappade känslan i bilen jämfört med gårdagen framför allt.

Närmast väntar Spaniens Grand prix i Barcelona om två veckor.