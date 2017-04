Marcus näst sist i kvalet – flyttas upp efter bestraffning: "Har motorproblem igen – tappar tre tiondelar per varv"

Örebroföraren Marcus Ericsson har stora problem med sin Sauberbil just nu, och kommer få starta näst sist i söndagens race i den olympiska parken i Sotji. På lördagen hade han dessutom rejäl otur, då han i kvalets slutsekunder var på väg att passera bland annat stallkompisen Pascal Wehrlein (han var tre tiondelar före vid sista mellantiden) när just Wehrlein åkte av och orsakade gulflagg, vilket gjorde att Ericsson tvingades bromsa in och avbryta sitt sista kvalförsök.

– På det sista varvet jag fick avbryta var jag på väg mot en riktigt konkurrenskraftig tid. Jag tror att jag hade kunnat gå ned mot 1.37,0, och det är ändå en okej tid i kvalet med den bil vi har, säger Marcus till Viasat – en beräknad tid som hade räckt för 17:e startposition i stället för som nu 18:e.

Det är liksom inte okej att ha det så här varenda gång man är ute och kör

Ericsson hade därmed bara Romain Grosjean bakom sig i kvalet, men eftersom Stoffel Vandoorne fått 15 placeringars bestraffning på grund av att redan nu, i fjärde racet, ha tvingats sätta in säsongens femte Hondamotor i McLaren-bilen (man får bara använda fyra motorer under en hel säsong), kommer Kumlasonen ha två förare bakom sig på startgriden i söndagens race.

– Det är klart att resultatmässigt var kvalet inte bra, men jag tycker att vi gjorde framsteg både i FP3 (lördagsförmiddagens tidsträning) och nu i kvalet, och det kändes riktigt bra med körningen också. Tyvärr så hade vi återigen motorproblem som vi hittade i FP3 och som gjorde att vi tappade tre tiondelar per varv rakt fram, och det har vi liksom inte råd med att göra helg efter helg. Vi hoppas att vi ska kunna bryta det till i morgon, men det är liksom inte okej att ha det så här varenda gång man är ute och kör, säger Marcus till Viasat.

Förutom Wehrlein åkte även Renaultföraren Jolyon Palmer av precis i kvalets slutsekunder, och Palmer dundrade in i barriären och slog sönder sin Renault ordentligt, medan Wehrlein klarade bilen i princip oskadd.

– Bilen är ingenstans, jag har haft problem hela dagen, suckade Romain Grosjean, den franske Haasföraren som alltså var den ende som hade sämre tid än Marcus i kvalet.

I täten blev det dubbelt Ferrari när VM-ledande Sebastian Vettel la beslag på pole position närmast före stallkompisen Kimi Räikkönen – medan tidigare så dominanta Mercedes fick nöja sig med andra startled för Valtteri Bottas och Lewis Hamilton.

Vi har redan en fjolårsmotor, så vi måste i varje fall få den att gå maximalt vad den kan gå och inte ha några problem som gör att vi tappar ännu mer på rakorna.

Söndagens race startar 14.00, och Ericsson är försiktigt positiv till att Sauber ska kunna få till det bättre än lördagens kval.

– Jag ser fram emot racet, självklart. Nu har vi inget bra utgångsläge, men jag tycker att det kändes bättre i FP3 och i kvalet kändes det riktigt bra. Det känns som att vi tog flera kliv till med både inställningar och körningen under dagen. Sedan är det frustrerande att vi är där vi är, men vi får se vad som händer i morgon i racet, säger Ericsson till Viasat och fortsätter:

– Först och främst måste vi få ordning på motorn. Vi har redan en fjolårsmotor, så vi måste i varje fall få den att gå maximalt vad den kan gå och inte ha några problem som gör att vi tappar ännu mer på rakorna.

Sauber kör i år nämligen med fjolårets specifikation av Ferrarimotorer, vilket bidragit till att teamet inte alls varit konkurrensmässigt under de tre, nu snart fyra, första racehelgerna. Det ryktas om att teamet nu är nära att skriva ett nytt avtal om motorleverans med Honda, men bytet kommer i sådana fall att ske först till nästa säsong.

Så gick det i kvalet

Kvalresulatet, tredje kvalomgången: 1) Sebastian Vettel, Ferrari, 1.33,194, 2) Kimi Räikkönen, 1.33,253, 3) Valtteri Bottas, 1.33,289, 4) Lewis Hamilton, 1.33,767, 5) Daniel Ricciardo, Red Bull, 1.34,905, 6) Felipe Massa, Williams, 1.35,110, 7) Max Verstappen, Red Bull, 1.35,161, 8) Nico Hülkenberg, Renault, 1.35,285, 9) Sergio Perez, Force India,1.35,337, 10) Esteban Ocon, do, 1.35.430.

Förarna som åkte ut i andra kvalomgången: 11) Carlos Sainz Jr, Toro Roso, 1.35.948, 12) Lance Stroll, Williams, 1.35,964, 13) Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1.35,968, 14) Kevin Magnussen, Haas, 1.36,017, 15) Fernando Alonso, McLaren, 1.36,660.

Förarna som åkte ut i första kvalomgången: 16) Jolyon Palmer, Renault, 1.36,462, 17) Stoffel Vandoorne, McLaren, 1.37,070 (får 15 placeringars bestraffning, startar sist), 18) Pascal Wehrlein, Sauber, 1.37,332, 19) Marcus Ericsson, do, 1.37,507, 20) Romain Grosejan, Haas, 1.37,620.