Stjärnmöte mellan piano och trumpet i Kristinehallen

Berwaerts är omtalad för sin enastående teknik, breda register och musikalitet. Han är sedan 1999 solotrumpetare i NDR Radio Symphony Hamburg och professor i trumpet vid Musikhögskolan i Hannover.

Ryske pianisten Alexander Melnikov är född 1973. Han formades tidigt av pianisten Svjatoslav Richter och slog igenom efter en femteplats i Drottning Elisabeth-tävlingen i Bryssel 1991.

Under säsongen 2017/18 turnerar Alexander Melnikov med sitt projekt "The Man with the Many Pianos", där han spelar på tre olika instrument.

Konserten leds av Dalasinfoniettans chefdirigent Daniel Blendulf.

PROGRAM:

Felix Mendelssohn Hebriderna

André Jolivet Concertino för trumpet, stråkorkester och piano

Dimitrij Sjostakovitj Pianokonsert nr. 1 för piano, trumpet och stråkorkester

Richard Dubugnon Kammarsymfoni op.63

Läs mer: Succé för Dalasinfoniettan i det gröna.