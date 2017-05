Konsthallen mitt i stan fyller ett år

En ovanligt mogen ettåring firar i dagarna sin födelsedag. Det har bara gått ett år sedan Borlänge Modern slog upp glasdörrarna mot Sveatorget och på kort tid etablerade sig som ett av Dalarnas konstnav.

På onsdag bjuder Borlänges konsthall och idécenter för samtida konst, arkitektur och formgivning in till kalas. Under eftermiddagen kan man äta tårta och följa guidade visningar av den nyligen öppnade utställningen med den finländska konstnärsgruppen Glädjemännen, och under kvällen föreläser Lars Jönses, byggnadsantikvarie vid Dalarnas museum, under rubriken ”Hur vill vi bo – egentligen?”.

Föredraget följs av en diskussion med bland andra Sandra Lindroth från Byggdialog Dalarna och Martin Landhage, som representerar Facebookinitiativet Arkitektupproret.

Borlänge Modern fyller ett år

Onsdag 31/5

15–18: tårtbjudning och guidade visningar

18–20: ”Hur vill vi bo – egentligen?” – samtal om arkitektur

Borlänge Modern, Sveatorget, Borlänge