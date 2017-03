Konst: 13 av 17 konstnärer är kvinnor i årets Avesta Art

För 16:e gången, sedan starten 1995, arrangeras Avesta Art, i år med 17 inbjudna internationella konstnärer - 13 av dem är kvinnor.

– Det är inte något vi aktivt arbetat för, vi har letat uttryck som speglar och reflekterar samtiden och det ämne vi har valt, det vi vill förmedla, vi strävar efter balans men det är till slut ändå uttrycket som avgör. Det känns ändå bra att vi med årets utställning jämnar ut statistiken. Historiskt sett har det varit fler män, säger Kenneth Linder, enhetschef för Verket/Avesta Art

Förra årets tema var struktur, i år har konstnärerna fritt fått tolka ordet ”identitet”.

Kollektiva och individuella sidor av begreppet, frågor om kultur, historia, nationalitet, etnicitet, genus, makt och normer synliggörs i skiftande uttryck och tekniker.

– Många av förra årets verk väckte tankar kring tillhörighet och identitet, inte minst det som OLEK skapade tillsammans med en grupp lokala invandrarkvinnor. Hon skapade ett hem tillsammans med kvinnor som just hade förlorat sina hem. Vem blir man om man behöver lämna sitt hem?, skriver Caroline Gustafsson, curator för Avesta Art i en introduktion till utställningen.

New Yorkbaserade virkdrottningen OLEK:s installation ”In the blink of an Eye” finns kvar i Verket och ingår i årets utställning.

Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová gör genom Avesta Art sin första utställning i Sverige. I utställningen medverkar de med tre verk som på olika sätt reflekterar över behov av samhälleliga förändringar.

Maja Gunn, uppvuxen i Ludvika, som 2016 tilldelades Landstinget i Dalarnas kulturstipendium, medverkar med ett verk som tänjer på gränserna och får oss att tänka till kring genus och normer genom modedesign och textilkonst.

Årets yngste konstnär Alexander Tallén utforskar självbilden och mansrollen genom tiderna. Han ställer sig också frågan hur det är att vara människa i en modern värld, där evolutionens takt inte harmonierar med de tekniska framstegen.

Barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt skapar en familjevärld med grund i böckerna ”Vem är du?” och ”Alla barns rätt”.

Samtliga medverkande konstnärer Avesta Art 2017 :

•Linda Bäckström

•Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová

•Cooper&Gorfer

•Maja Gunn

•Melissa Henderson

•Leif Holmstrand

•OLEK

•Aidan Salakhova

•Larissa Sansour

•Mary Sibande

•Anders Sunna, Michiel Brouwer

•Pernilla Stalfelt

•Alexander Tallén

•Ella Tillema

Avesta Art 2017 – ”Identitet” öppnar med Vernissage lördagen den 20 maj.

Utställningen håller öppet till och med den 17 september.