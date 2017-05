Hanna Husáhr får årets Birgit Nilsson-stipendium

Hanna Husáhr är uppvuxen i Borlänge och har bland annat utbildat sig vid Musikkonservatoriet i Falun och Guildhall school of music and drama i London. Hon inledde säsongen som Pat Nixon i "Nixon in China" vid Kungliga Operan i Stockholm. I Dalarna hörde vi henne senast under Vinterfest där hon framfört orkestersånger och arior av Mozart och Strauss med Dalasinfoniettan ledd av Daniel Blendulf.

Även Alexandra Büchel får motta Birgit Nilsson-stipendiet i år.

Stipendiaterna tar emot sina 50 000 kronor och diplom vid en konsert i Malmö Operas foajé den 13 maj.

