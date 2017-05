En av världens främsta oboister ger två konserter i Dalarna

Ramón Ortega Quero blev som 15-åring medlem i Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra och är sedan nio år förste oboist i Bayerska Radions Symfoniorkester. Utöver det framträder han som solist och kammarmusiker runt om i världen, i helgen spelar han Richard Strauss oboekonsert tillsammans med Dalasinfoniettan.

Richard Strauss komponerade sin oboekonsert 1945, strax efter andra världskrigets slut. Konserten blev en av Strauss sista kompositioner.

Förutom Strauss spelar orkestern, under ledning av Daniel Blendulf, Mozarts symfoni nr 38 och Andrea Tarrodis ”Serenade in Seven Colours” för blåsare och slagverk från 2013.

Fredag 12 maj, 19.00, Aveny, Ludvika

Lördag 13 maj, 15.00, Kristinehallen, Falun