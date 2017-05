Bondson från Leksand satsade rätt och blev grosshandlare

Företagandet i Morgongåva från Wijkman till Wall under mer än ett sekel – så heter boken som kom vid årsskiftet. Författare är Olle Hedqvist "i samverkan med många som minns".

I det uppländska samhället med det vackra namnet började man tillverka lantbruksmaskiner 1898 när en industri i Västerås flyttade dit sin fabrik.

Det var Anders Fischer från Leksand som 1908 blev huvudägare och bildade Westeråsmaskiner, vars verksamhet flyttade till Finland 1988.

Författaren är uppvuxen i Morgongåva under 1940-50-talet och berättar om en industriepok. Han har personliga kopplingar eftersom hans far var disponent under en period.

Läsaren guidas genom en omväxlande industrihistoria. En av alla ägare som Olle Hedqvist berättar om är Anders Fischer, bondsonen som föddes Andersson på Noret i Leksand. Det senare efternamnet kommer troligen från Fiskgården där han växte upp.

Anders Fischer kom från enkla förhållanden, men sålde marken han fick efter sin far och skrapade ihop ett startkapital till en butik för klädeshandel på Noret, senare öppnade han i stället järnhandel. 1901 flyttade han till Stockholm och blev grossist för Gustaf De Lavals separator, som ju blev en storsäljare.

På den vägen var det. Fischer blev en framgångsrik affärsman och industrialist. Numera är han inte så känd på födelseorten, men den som är nyfiken kan med fördel läsa boken om maskintillverkningen i Morgongåva.