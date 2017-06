Arundhati Roy-roman väntas bli bästsäljare

Med debutromanen och Bookerprisvinnaren "De små tingens gud" blev Arundhati Roy känd över hela världen med sin häftiga kritik av ett sexistiskt och socialt delat sydindiskt samhälle.

När hennes nya roman nu kommer, tjugo år efter den första, är förväntningarna skyhöga.Enligt förlaget tar boken läsaren på en resa "från gamla Delhis trånga stadsdelar till och bortom den växande nya metropolen, till Kashmirdalen och centrala Indiens skogar där krig är fred och fred är krig och där det, ibland, råder normalitet."

Men det är inte alla kritiker som gillar "The ministry of utmost happiness". Enligt The Economist är boken "två decenniers polemik destillerat till en enda bok med en överbyggnad av fiktion för att hålla ihop det hela", vilket man konstaterar inte fungerar. Tidningen sågar vidare och menar att Roy skriver läsaren på näsan:

"Den bästa fiktionen tar bort det onödiga och överlåter till läsaren att läsa mellan raderna. Roy gör motsatsen. Även i enstaka briljanta stunder känner hon behov av att understryka poängen, vilket tvingar läsaren till underkastelse. Det hjälper inte heller att själva skrivandet är klumpigt, överansträngt och tafatt."

Andra är dock mer positiva, som till exempel The New Yorker som kallar boken "drabbande", New York Times som berömmer Roys förmåga att väva samman romanfigurernas öden till ett "vackert orkestrerat avslut" och The Financial Times som konstaterar att läsarna inte kommer att bli besvikna och att boken är "lika enastående som hennes första."

Fakta: Arundhati Roy

Född i den indiska delstaten Meghalaya 1961. Blev 1997 den första indiska författaren att tilldelas den prestigefulla litteraturutmärkelsen Bookerpriset.

Efter den enormt uppmärksammade debuten "De små tingens gud" har Roy främst verkat som samhällsdebattör skrivit faktaböcker och essäer. "The ministry of utmost happiness" är hennes andra roman.