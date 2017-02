Artig, rörig och bitvis stämningsfull inledning av Vinterfest

Den förbjudna musiken och kvinnor som komponerat är två teman i årets Vinterfest. Med hårddragen tolkning av begreppet förbud skulle ett antal av Vinterfestivalens tonsättare eller verk 2017 falla utanför ramen, kanske mest iögonfallande just Mozart, som fick inleda båda konserthalvorna i den vackert illuminerade och marschallomgärdade Sollerö kyrka. Ledaren Vikingur Ólafsson berörde flyktigt Mozart i ett inledningsanförande på engelska. Han motiverade valet med omständigheterna kring pjäsen "Figaros bröllop" och närheten till franska revolutionen. Många kan nog med mig invända, att Mozarts näst sista opera "Titus" skrevs till den nytillträdde kejsarens kröning 1791 och att varken "Don Giovanni" eller "Figaro" under sent 1780-tal hade något förbudsbegrepp hängande över sig.

Men strunta sen i denna deklaration. Temat är väldigt omfattande och rikt på möjligheter, så jag förstår valet om än inte urvalet i alla detaljer. Dalai Stasevska gav ett överenergiskt intryck i Mozarts Figaro-ouvertyr, betydligt mer sympatiskt i resterande verk. Men: den tidiga tryckta programversionen saknade ett viktigt inslag och programordningen blev sen helt omkastad, vilket fick många åhörare utan nyinköpt programbok att ivrigt undra vad man egentligen hörde.

Polarpristagaren 2013 Kaija Saariahos "Lichtbogen" var det rätta svaret, komponerat 1986 för nio musiker med mikrofonförstärkningar och datorstyrda klanger från IRCAM i Paris. Hon säger själv att stycket handlar om vårt norrsken, det nordiska ljus som också i ett stämningsskapande försök också vandrade i kyrkvalvet. För den som inte hade nåtts av denna information, blev tyvärr upplevelsen av hennes fascinerande klangvärld ’bara halv’. Medlemmar ur Dalasinfoniettan kompletterades med Ólafsson vid pianot, cellisten Sæunn þorsteinsdóttir, Lars Vegerfors som tekniker och David Lundblad som till denne assisterande partiturförmedlare.

Hade man inlett med Saariaho, skulle rätt mycket tid för omdukningar ha besparats oss. Nu följde så det, som först varit tänkt att avsluta hela kvällen, Sjostakovitjs Kammarsymfoni op. 110a i transkribering för stråkorkester gjord av Rudolf Barshaj. Intrycken från ett sönderbombat Dresden hade legat bakom tillkomsten av hans åttonde stråkkvartett uruppförd 1960, tillägnad offer för fascism och krig. Personligen föredrar jag de fyra naket utagerande musikerna i en kvartett, men den våldsamma forteklangen i en femdubblad version kan försena nattron för mången den också. Efter paus följde Mozarts Ouvertyr till "Don Giovanni", tyvärr utan att egentligen ha en chans efter norrsken eller Dresden.

Meditation och lugnande klanger i lagom melankolisk förpackning, är det vår tids musikbehov av tröst som slår igenom? Arvo Pärt hade under 1960-talet utan framgång etablerat sig som estnisk tonsättare med stilistisk förankring i dåtidens traditioner. Efter några års tystnad återkom han 1976 i en rad instrumentalverk i helt ny och egen stil. Han hade inspirerats av såväl gregoriansk som ryskortodox musik liksom tro, där sökandet efter de djupaste inre källorna lett honom till en då nära nog revolutionerande musikstil. Den kunde visserligen erinra om minimalistisk musik men där melodisk skönhet, enkelhet och meditativ stillhet präglar upplevelsen.

Alltsedan dess har hans verk snabbt blivit ofta framförda såväl i öst som i väst. Pärt har i dag komponerat mycket ny musik men vidhållit sin alldeles egna stil, där inte minst kör- och vokalmusiken nått stor framgång. Man har ibland kunnat känna viss sorg över att dessa sedda i sin helhet inte lett till någon stilistisk fortsatt förnyelse, något som förstås inte hindrar en fin upplevelse av enskilda verk. Hans musik har också tjänat som lugnande medel i psykiatriska sammanhang.

"Tabula Rasa" skrevs 1977 och framfördes redan 1986 i Falun av Dalarnas orkesterförening med Anders Jakobsson, Inge Hällkvist och Ingela Ekström som solister med Ansgar Krook som dirigent. Det gav då ovanligt stor publik respons. I Sollerö kyrka uteblev den annars nästan obligatoriska stående ovation som brukat prägla festivalens invigningskonsert. Har tiden hunnit i fatt och så att säga sprungit om Pärt? Framförandet var 31 år senare minst en nivå högre men uppskattningen mer artig än stor. Kanske kvällen haft alltför många nya intryck?