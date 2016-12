Skellefteå vann efter förlängning – Haukeland glänste

Efter förlusten mot Luleå senast var det på onsdagskvällen dags för ytterligare ett möte med ett nordligt lag. Leksand ställde upp med en liten annorlunda trupp och satsade på tre juniorer.

Det var också en juniorspelare som gav Leksand ledningen i början av matchen. William Wikman, som klev direkt in i förstafemman, styrde elegant in ett skott från Eric Castonguay. Klockan hade då just passerat tre minuter.

Glädjen blev däremot inte långvarig när Pär Lindholm elegant på egen hand kvitterade inför en jublande hemmapublik. Kvitteringen för Skellefteå kom precis en minut efter Leksands ledningsmål. Skellefteå höjde farten ytterligare och tvingade dalalaget att backa hem. Med drygt fem minuter kvar av första perioden gav också Bud Holloway Västerbottningarna ledningen. Leksand fick chansen i numerärt överläge två gånger i första perioden, inget som man tog vara på. I powerplay går det fortfarande tungt för Siljanslaget. Offensivt gick det, något ovanligt, bättre i boxplay än i powerplay.

Efter att Leksand fått den hårdskjutande backen Alexander Ytterell utvisad för slashing i inledningen av mittenperioden fick hemmalaget chansen att öka på sin ledning. Då vände det åt andra hållet istället efter att Martin Karlsson bröt pucken i egen zon och med fart elegant sprätte upp pucken bakom Joni Ortio i Skellefteåkassen.

–Jag ser att deras back inte är med, sedan är det bara att skejta på och lägga upp den, sa Martin Karlsson till C-more efter andra perioden. Leksand gjorde en fortsatt period.

I mitten av tredje perioden satte Henrik Hetta 3-2 bakom Henrik Haukeland i Leksands mål. Det dröjde inte allt för länge innan dalalaget återigen krigade till sig en kvittering. Denna gång var det Sondre Olden som gjorde målet. Från att Leksand kvitterade lade Skellefteå i en högre växel och öste på för ett ledningsmål. Masarna gjorde i sin tur allt vad de mäktade med för att hålla tätt. Leksands bästa spelare denna match torde ändå vara Henrik Haukeand som räddade Leksand kvar i matchen vid flera tillfällen. En räddning stack ut. Den räddningen där Leksands Norske målvakt slängde sig och med plocken räddade pucken, likt en fotbollsmålvakt. Skellefteås tränare Fredrik Öberg medgav i andra pausen att Skellefteå inte varit så pass pressade på många matcher.

Matchen gick till förlängning och där hade Leksand det bästa läget till att börja med. Ett två mot noll-läge där Eric Castonguay inte lyckades näta. Däremot kom läget för Skellefteå en bit in i förlängningen och extrapoängen stannade i Skellefteå. Målet gjordes av Sebastian Aho. En poäng togs dock med hem till Dalarna. Leksand är däremot fortsatt jumbo och på fredag väntar Färjestad hemma i Tegera Arena. En match av stort intresse då det redan på onsdagskvällen såg ut att bli fullt i hallien.

Skellefteå AIK-Leksands IF 4-3 (2-1, 0-1, 1-1, 1-0)

Första perioden: 0-1 (3:09) William Wikman (Eric Castonguay), 1-1 (4:09) Pär Lindholm (Johan Alm, Sebastian Aho) , 2-1 (14:35) Bud Holloway (Emil Djuse, Pär Lindholm)

Andra perioden: 2-2 (23:38) Martin Karlsson utan assist, i boxplay

Tredje perioden: 3-2 (51:10) Henrik Hetta (Bod Holloway), 3-3 (53:59) Sondre Olden (Benjamin Youds, Johan Porsberger)

Förlängning: 4-3 (61:13) Sebastian Aho (Joni Ortio, Pär Lindholm)

Skott: 36-21 (10-8, 11-9, 13-2, 2-2)Utvisningar, SAIK: 3x2 LIF: 2x2Domare: Andreas Harnebring och Johan GossasPublik: 5622