Skellefteå numret för stort när Leksand förlorade med 1–3

Dalalaget kom ut med bra fart och skapade trafik framför Skellefteås mål. Skellefteå såg ut att ha problem med att stoppa Leksingarna. Däremot vände det redan efter ungefär fem minuter. Leksand hamnade på hälarna och Västerbottningarna tog över och gjorde också matchens första mål efter 6:17. Med fart under skridskorna stötte Joakim Lindström in ledningsmålet. Vid det här laget luktade det Skellefteå om hela matchen, men Leksand lyckades få in en kvittering knappa två minuter senare. Målskytt var Mattias Ritola som gjorde sitt första mål sedan återkomsten till Leksand.

SE OCKSÅ: Bågefeldt: "Leksand stoppade blödningen – men desperationen saknas"

-Det är kanon .Det tog alldeles för lång tid innan först målet kom, men det var skönt, sa Mattias Ritola till C-more.

Janos Hári utvisades för fasthållning och i efterföljande powerplayspel för Skellefteå kom andra målet. Jimmie Ericsson tog två utvisningar i slutet av första perioden, men Leksands lyckades inte få in någon kvittering.

Andra perioden bjöd på chanser-men inga mål. Leksand inledde med powerplay men det blev ingen utdelning för dalalaget som också fick chansen ytterligare en gång i powerplay. En omtalad situation i mittperioden var Leksands chans där Jon Knuts styrde pucken mot mål och Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall tvingades lägga sig på pucken innan målburen hamnade ur läge. Många hade nog sett en videogranskning av den situationen-men domarna var säkra på sin sak.

Tredje perioden blev nog den jämnaste spelmässigt och Leksand fick sin stora chans att kvittera när Mark Katic åkte på matchstraff och dalalaget fick spela fem mot fyra i fem minuter. Inget mål där. Mattias Ritola utvisades två minuter tripping och Leksands klarade av efterföljande boxplay. Leksand flyttade upp och sökte desperat efter en kvittering. Däremot avgjordes matchen när Adam Pettersson stänkte in 1-3 med fem och en halv minut kvar.

Leksand plockade ut målvakten Henrik Haukeland men kom inget närmare. När Johan Porsberger också tog en utvisning i reduceringsjakten dog matchen helt. En helt okej insats av Leksands trots allt-som nu har det stundande kvalet i huvudfokus.

Leksands IF-Skellefteå AIK 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (6.17) Joakim Lindström (Mark Katic, Bud Holloway), 1–1 (7.50) Mattias Ritola (Patrik Norén, Oskar Lang), 1–2 (13.20) Bud Holloway (Pär Lindholm, Sebastian Aho), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1-3 (54.24) Adam Pettersson (Jimmie Ericsson, Jesper Olofsson).

Skott: 29–30 (10–9, 10–9, 9–12)

Utvisningar, LIF: 4x2. SKE: 1x20, 1x5, 3x2.

Domare: Patric Bjälkander, Tobias Björk.

Publik: 4309.