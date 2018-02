Moras tunga seger – vann sexpoängsmatchen mot Karlskrona

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Det var definitionen av ett bottenmöte som utspelades i Jalas Arena under torsdagskvällen då nästjumbon Mora tog emot tabelljumbon Karlskrona i en viktig match i SHL:s bottenstrid.

Mora var det spelförande laget under stora delar av matchen och vann också rättvist sexpoängsmatchen med 3–1.

– Väldigt skönt med tre poäng. Jag tycker att vi gör en väldigt bra match idag. Vi har bra fart, får ner pucken djupt och vinner mycket dueller nere i deras zon, sade Moras Jacob Nilsson till C More efter matchen.

För Mora var torsdagens match den femte på en veckas tid, och kanske var det de något slitna benen som bidrog till Moras slarviga start på matchen. Man bjöd bortalaget på två frilägen redan i matchöppningen, lägen som gästerna dock inte tog till vara på, och spelet såg allmänt slarvigt ut under matchens inledande minuter.

Hemmalaget spelade dock upp sig ju längre perioden led och man tog också ledningen i mitten av den första perioden. Efter en markeringsmiss från Karlskrona blev tjecken David Kase helt fri med Johannes Jönsson i Karlskronamålet och 21-åringen kunde elegant lägga in pucken mellan benskydden på Jönsson. Målet var Kases sjätte för säsongen.

Mora var det spelförande laget under stora delar av den första perioden och vann också skotten med 11–6 under de inledande 20 minuterna.

Mora fortsatte att vara det spelförande laget i den andra perioden och utökade också ledningen i mitten av perioden. Backen Brandon Gormley vände först undan Mattias Guter innan han elegant lyfte in en backhand i Johannes Jönssons plockhandskkryss.– Man vill alltid vara med och bidra. Det var mycket trafik framför kassen och jag tror inte att han (Jönsson) såg pucken, sade Gormley till C More i periodpausen.

Karlskrona fick in en viktig reducering i spel fem mot fyra några minuter efter Gormleys läckra 2–0-mål. Konstantin Komarek direktsköt in reduceringen framspelad av Cory Murphy och kapade hemmalagets ledning till ett mål inför den tredje perioden.

Gästerna tryckte på för en kvittering i inledningen av den tredje perioden, men Christian Engstrands fina form håller i sig och den 29-årige målvakten släppte in något mer mål.

Istället för en kvittering utökade Mora sin ledning till 3–1 med drygt tre och en halv minut kvar av matchen. David Kase tekade pucken framåt och frispelade Jason Akeson som snyggt prickade in 3–1-pucken. Karlskrona tog ut Jönsson med drygt två minuter kvar av matchen, men Mora och Engstrand höll undan och bärgade tre tunga poäng i SHL:s bottenstrid.

MATCHFAKTA

Mora IK – Karlskrona HK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (09:54) David Kase (Sebastian Hartmann, Andrew Rowe).

Andra perioden: 2–0 (30:09) Brandon Gormley (Mathias Bromé, Jacob Nilsson), 2–1 (33:13) Konstantin Komarek (Cory Murphy, Mattias Guter) i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–1 (56:22) Jason Akeson (David Kase).

Skott: 29–19 (11–6, 8–7, 10–6).

Utvisningar: Mora 2x2 min, Karlskrona 1x2 min.

Domare: Mikael Sjöqvist, Mikael Nord.

Publik: 3901.

Rasmus Kågström

