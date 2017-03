Moras bibliotek har inte tagit in boken om Leksand: "Enda i Dalarna som inte gjort det"

För Plus-kunder: DOKUMENT: Leksands IF – laget som alltid dog: "Har varit mycket kaos"

Leksand tog sig till SHL efter ett makalöst drama mot Modo förra säsongen. Författaren Daniel Padilla-Nilsson skrev en bok, "Laget som aldrig dog", för att dokumentera det hela.

Boken gick snabbt in på topplistor och togs in på biblioteken i Dalarna. Men åtminstone ett har inte tagit in den – nämligen Moras. Något som blir extra aktuellt nu när Leksand ska möta just Mora i staden.

– Den har ju nästintill blivit skollitteratur i Dalarna och tagits upp av alla bibliotek här. Mora är det enda i Dalarna som inte tagit in den. Det var en av Sveriges mest sålda sportböcker när den kom förra året. Men Mora vägrar, säger Daniel Padilla-Nilsson.

Har du varit i kontakt med dem?

– Ja, men de har inte tagit in den och verkar inte vilja göra det.

När vi kontaktade Moras bibliotek så kunde vi inte få någon riktig förklaring till varför de inte tagit in den. Däremot säger den som svarar i telefonen att den ska lämna det som tips till sina kollegor.

– Det här vittnar ju verkligen om att Mora–Leksand kommer bli en svensk sportklassiker som inte bara berör sportintresserade utan varenda människa. Det kommer bli en svensk sportklassiker, säger Padilla-Nilsson.

