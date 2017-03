Leksand hällde bensin på kvalbrasan – men matchboll för Mora

Mer läsning för Pluskunder:

Och med tanke på hur Leksand uppträdde är det nu långt i från säkert att Peter Hermodsson och gänget får korka upp champagnen. Visst, Mora har två matchbollar kvar men LIF har nu ställt en allvarlig fråga och nu känns det här kvaldramat som en öppen histioria.

Det var ett Leksand som kom till spel i det blå SHL-hemmastället och med Henrik Haukeland som hållit nollan i sina två senaste möten med Mora och det var ett Mora som kom till spel till synes tagna av stundens allvar.

LIF var nu lika överlägset i match fem som Mora var i match tre.

Leksand hade bara en väg att gå för att överleva i kvalmatch fem och det var att vinna. Därför trampade LIF-spelarna gasen i botten, petade snabbt in överväxeln och bara öste på i inledningen mot Mora. Mora-keepern Christian Engstrand hade mer att göra under den första perioden än vad han haft att göra de senaste två matcherna.

Bästa LIF-chansen hade Jon Knuts som missade ett friläge och även om Mora också hade ett jätteläge, Kevin Goumas sköt en meter över fri med comebackande Henrik Haukeland.

Men ett Mora-mål hade varit fullständigt orättvist då Leksand dominerade och till slut fick LIF utdelning då Jon Knuts slängde in en puck på måfå mot mål och den smet in via båda stolparna.

Under den första perioden märktes också att Mora var tagna av stundens allvar och de där viktiga första passningarna satt inte på klubbladet och då fick inte Mora heller de snabba spelvändningarna man sökte.

I den andra perioden fick vi se ett aggressivare Mora – i ett par minuter. Sedan slet Leksand åt sig taktpinnen och hällde massor av bensin på den här kvalbrasan som efter match fyra var på väg att slockna.

Efter 4.24 slog junioren William Wikman en magisk bakom ryggen-passning till den tidigare petade Eric Castonguay som smällde in pucken bakom en chanslös Christian Engstrand.

Exakt på sekunden två minuter senare kunde Mattias Ritola panga in 3–0 och Mora var i brygga och för första gången i den här matchserien såg LIF väldigt trygga ut med vad de sysslade med.

Mora lyckades skapa lite nerv i det hela då Matt Bailey gjorde sitt femte mål på tre matcher men det målet skadade inte Leksand allt för illa.

Istället fick Leksand en smakstart på den tredje perioden då den pånyttfödde målskytten Jon Knuts gjorde 4–1 och där efter var det två lag som funderade på match sex i Mora på lördag.

Med mer än tio minuter kvar och i power play gjorde Mora-coachen Jeremy Colliton ett sista desperat drag när han plockade ut målvakten i jakten på reducering, och efter tre raka power play, och med drygt fem minuter kvar bombade Pierre Engvall in reduceringen till 4–2.

Men det här var inte Moras kväll.

Det var Leksands – för hela entrépengen.

Leksand-Mora 4–2 (1-0, 2-1, 1–1)

Första perioden: 1–0 (15.28) Jon Knuts (Lukas Ericsson, Olle Alsing).

Andra perioden: 2–0 (24.24) Eric Castonguay (William Wikman, Oskar Lang), 3–0 (26.24) Mattias Ritola (Johan Olofsson, Ben Youds), 3–1 (35.45) Matt Bailey (Viktor Amnér, Pierre Engvall).

Tredje perioden: 4–1 (42.18) Jon Knuts (Lukas Ericsson), 4–2 (54.54) Pierre Engvall (Kevin Gagné, Kevin Goumas), spel fem mot fyra.

Skott: 28–29 (16–6, 10–11, 2–12)

Utvisningar, LIF: 4x2. MIK: 1x2.

Domare: Patric Bjälkander, Sören Persson.

Publik: 6257.

