Erik Sandberg: "Borde jag inte kapa insatsen? Nej, varför det?"

Idrotten har så många ansikten. Ibland skapar den skönhet, och längtan. Andra gånger river den sönder allt det vackra och det som återstår är resterna av drömmar som aldrig blev av.

Sverige krossades inte i VM-finalen. Inte heller förintades eller kollapsade laget. Det som skulle kräva en maxprestation blev något annat. Ändå är det inte den brustna drömmen jag tar med mig från 2018 års världsmästerskap i Ryssland. Det är något helt annat jag kommer att se tillbaka på med värme.

Den resa svensk damishockey just nu är ute på har visat sig vara en resa som skapar hopp. Aldrig tidigare har ett U18-lag spelat final, aldrig tidigare har ett U18-lag utmanat dom stora nationerna, aldrig tidigare har ett svenskt U18-lag visat att man tillhör framtidens ishockey på det sätt som just det här laget gjort under dom senaste veckorna.

Den resa svensk damishockey är inne i är viktigare än så. Det är min absoluta övertygelse att det inte finns en enda spelare i Sverige som kommer att hantera förlusten på något annat sätt än att satsa ännu hårdare på sin sport. Den här matchen är startpunkten på något nytt, inte slutmålet.

Vi har sett ett lag som gått in till varje match med en tro på sig själva och sin spelidé. Något vi inte alltid sett.

Ylva Martinsen och övriga ledare kan sträcka på sig. Man har utbildat spelare som med en tro på sig själva, på varandra och på sin idrott. Det kommer en tid när dessa spelare och ledare kommer att bevisa det för oss andra. Det kommer ett annat examenstillfälle. Det kom inte i Ryssland. Inte den här gången.

Är jag för snäll? Ja, kanske. Borde jag inte kapa insatsen? Nej, varför det? Jag har känt en stark samhörighet med det här laget. Det är ett lag som visat vad essensen i lagidrott innehåller. En grupp individer som trodde på en dröm och var beredda att satsa allt för att försöka nå den. Nej. Jag kapar inte insatsen. Jag beundrar den.

Visst hade jag gärna sett att vi spelar om matchen, att den fått ett annat slut. Min tröst är att det vill alla spelare och ledare också.

Men. För det finns alltid ett men.

Den här finalen var inte exempel på att idrotten är vacker och skön. Det här var en final som trasade drömmarna till sina minsta beståndsdelar.

Sverige har spelat final i ett U18-VM. Det, mina vänner, är så mycket större, så mycket viktigare och helt avgörande för svensk damishockeys framtid än vad en finalförlust är.

Erik Sandberg