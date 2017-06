Leksands IF redovisar nollresultat och ökning av antalet medlemmar: "Otroligt glädjande"

När Leksands IF presenterade sitt årsresultat under fredagen var de flera positiva nyheter de ville lyfta.

På hemsidan skrev klubben under eftermiddagen att ekonomin har stärkts under det gångna året, och kunde även presentera andra goda nyheter för klubben i form av att ett ökat publiksnitt till 6000 per match och att man under året fått 25 procent fler medlemmar och de närmar sig nu 10 000.

– I centralorten Leksand bor det 6000 vilket är ungefär samma som vi haft som snitt under hela säsongen, och det är otroligt glädjande att det finns ett så stort intresse kring klubben, sa Christer Plars, vd Leksands IF till LIF TV under fredagseftermiddagen.

Klubben kunde också meddela att resultatet för LIF-koncernen låg på noll, något som var helt enligt budget. Leksand medddelade också att det egna kapitalet nu ligger på 25 miljoner kronor.

– Det betyder att vi har haft god kontroll och betalat av en del och rensat så vi blir starkare framåt, sa Christer Plars till LIF TV.

För Plus-kunder: LIF-talangen redo för större ansvar: "Det är här jag vill vara"