Lämnade Mora under säsongen – nu stannar backen i Almtuna: "Skicklig spelare"

Efter att han lämnat Dalarna, där han spelat för moderklubben Borlänge, Leksands ungdomslag samt Hedemora flyttade den nu 20-årige backen Erik Flood till Örnsköldsvik för att gå på hockeygymnasium där kombinerat med spel i Modo.

Under säsongen 2015-16 blev han utlånad till Mora där det blev tre mål och 15 assist på 50 matcher.

Inför förra säsongen skrev han på permanent med Mora, men där blev det bara ett mål och fyra assist på 28 matcher under tiden som han dessutom blev utlånad till Östersund i Hockeyttan.

Det innan han anslöt till Almtuna 15 februari, och nu har han alltså förlängt kontraktet med Uppsalalaget.

– Erik Flood tog vi in under slutdelen av säsongen och före transferfönstret stängdes, en spelare som har kommit bra in i laget. Har bidragit med ett stabilt bra backspel, vilket vi är nöjda med. Därför känns det rätt att fortsätta med Erik in i framtiden och kommande säsong, säger sportchefen Tobias Pehrsson i ett pressmeddelande.

På sju matcher med Almtuna blev det ett mål och en assist i grundserien innan Flood noterades för två assist i slutspelsserien på fem matcher.

Det nya kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.

– Vi ser Eriks potential i spelet med puck, en skicklig spelare som ändå värdesätter det defensiva spelet. En stabil tvävägsback helt enkelt. Samtidigt ser vi en stor utvecklingspotential i Erik och där upprättar vi en bra plan för att utveckla Erik vidare, säger Pehrsson.