Karlskoga bröt Moras segersvit

Den som sköt bonuspoängen till tabelltvåan i denna seriefinal var Henrik Larsson.- F-n, vad kul att få vinna. Vi spelade mycket bättre nu jämfört med matcherna innan, tyckte den glade matchvinnaren till CMore.

Ett sjuk- och skadedrabbat Mora började klart bäst och tog också ledningen efter 2.43. Kevin Goumas snodde helt enkelt pucken vid ena sarghörnet, skickade in pucken till Pierre Engvall, som vände på en "femöring" och tryckte in en isare mellan benen på Andrew Englage.

Gästerna skapade mest och bäst. Efter lite drygt nio minuter prickade Kevin Goumas stolpen.

Men Engvalls mål blev det enda första 20, det trots att Karlskoga tilldömdes en straff.Christian Engstrand kom ut fel och tvingades fälla snabbe Fredrik Höggren.Victor Ejdsell, som säkrade BIK:s bonuspoäng i det senaste mötet när Karlskoga vann på straffar (4-3 även den gången), gjorde allt rätt även denna gång, fick ner Engstrand, men när han bara skulle lägga in pucken träffade han stolpen.

– Roligt att få spela med Goumas, första gången för mig och kul att det finns så många pigga i laget, trots att vi har sjukdom i laget, sa målskytten Engvall till CMore i första pausen.Men i andra var det hemmalaget som var piggast.

Om MIK fick sitt första mål lite till skänks, var det lika när Karlskoga fick 1-1. Kevin Gagné slog en allt för svår passning i egen zon till namnen Goumas. Fredrik Höggren högg på den och serverade Henrik Rommel, som kvitterade.

Men bara några minuter senare kunde Mora ta ledningen på nytt. Marcus Sirén sköt en isare och Fabian Gunnarsson vinklade klubban perfekt och pucken styrdes upp i Englages vänstra kryss. Det här var den ettrige MIK-forwardens första mål för säsongen och det går inte att göra så mycket snyggare mål.

Men glädjen blev kortvarig för gästerna. 70 sekunder senare kom hemmalaget i en spelvändning, där Alexandre Lavoie flippade till Theodor Lennström, som bara stötte fram klubban fram till 2-2.

Lavoie var inblandad även i nästa hemmamål. BIK-forwarden trampade in från kanten, lyfte en "myra" till en helt fri Thomas Valkvae-Olsen, som enkelt satte 3-2 för hemmalaget.Sex minuter in i tredje kvitterade kanske matchens bästa spelare; Jacob Nilsson.

Han tog in pucken i zonen, fick tillbaka pucken nära kassen. Englage var en bit ut, Nilsson drog då kyligt hemmamålvakten och tråcklade in kvitteringen till 3-3. Mycket tjusigt.Något mer mål blev det inte och för andra mötet i rad stod det oavgjort efter 60 minuter.Men till skillnad mot i Mora, avgjorde nu BIK redan under förlängningen.

Trots bonuspoängen till BIK, var båda lagen vinnare denna afton. Det på grund av att lagen närmast under finalstrecket, Pantern och Timrå, båda förlorade.

För Mora blev det poäng för tolfte matchen i rad, men segersviten stannade vid elva raka. Otroligt bra.BIK Karlskoga tog in en poäng på serieledaren, men är ändå sju poäng bakom Mora med 12 omgångar kvar.

Karlskoga-Mora

4-3 efter förl. 0-1, 3-1, 0-1, 1-0)

Första perioden: 0-1(2.43) Pierre Engvall (Kevin Goumas).Andra perioden: 1-1 (5.33) Henrik Rommel (Fredrik Höggren), 1-2 (8.11) FabianGunnarsson (Marcus Sirén, Robin Johansson), 2-2 (9.21) Theodor Lennström (Alexandre Lavoie, Victor Ejdsell), 3-2 (14.25) Thomas Valkvae-Olsen (AlexandreLavoie, Henrik Larsson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3-3 (5.59) Jacob Nilsson (Mathias Bromé, Henrik Eriksson).Sudden: 4-3 (1.15) Henrik Larsson (Carl Persson).

Skott: 34-25 (5-9, 20-6,8-10, 1-0).

Utvisningar, BIK: 3x2.Mora: 3x2.

Domare: Johan Nordlöf

Publik: 3 320.