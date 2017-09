Här är Andreas Johanssons nya jobb: ”Ska bli ett nytt hockeyimperium”

Missa inte: Hockeypuls byter skepnad – startar ligasatsning på SHL, SDHL och allsvenskan

I februari fick Andreas Johansson lämna jobbet som tränare för Modo Hockey. I en långintervju med Allehanda berättade han själv om förväntningarna på klubben som han tycker var för höga.

– Det var helt orimliga förväntningar både inifrån klubben och utifrån. Det tror jag tyngde spelarna väldigt mycket, säger Johansson.

I samma intervju berättade den förre Modo-tränaren även om det projekt som han i dag lanserar: "Hockey from the Heart".

– Sen har jag ett nytt projekt och det är väl det roligaste. Det lanserar vi om en månad och det heter Hockey From The Heart. Jag kan inte säga allt för mycket just nu. Det har ingenting med coachning att göra utan det handlar mer om välgörenhet. Det kommer bli en jäkligt häftig grej, jag lovar dig, det kommer att bli bra.

Projektet, som drivs tillsammans med sentreprenören Roni Bicér, ska enligt ett pressmeddelande som hockeysverige.se tagit del av bli ett "nytt hockeyimperium" där ungdomar, föräldrar och ledare erbjuds digital coachning. Projektet har även en podcast där man under torsdagen släppte det första avsnittet där Henrik Lundqvist intervjuas.

– Med hockeyns allra största superstjärnor och legender som gäster vill vi föra den stolta framgångsrika svenska hockeytraditionen vidare till nästa generation, säger Andreas Johansson.

Projektet ska även som Johansson nämner i intervjun med Allehanda i somras handla om välgörenhet. Tanken är bland annat att de tillsammans med sina sponsorer hjälper 50 ungdomar med hockeyutrustning.

