Efter seger på bortaplan med 4-2 (0-0, 2-2, 2-0) har Falu IF nu avgjort matchserien mot Avesta i Play Off 2 till div 1. Därmed vann Falu IF med 2-1 i matcher.

Målskyttarna bakom segern var Viktor Öhman, Timy Vikström, Lukas Mååg och Felix Zetterberg. Jakob Karlsson och Jesper Svedlund gjorde målen för Avesta.