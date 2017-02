Trögstartat Mora malde ned Karlstad

Karlstad var på besök i Unihoc arena när Svenska superligan drog i gång efter att Anna Wijk och gänget hade haft målfest i VM-kvalet. Det var bortalaget som tog initiativet och visade vägen inledningsvis i matchen. Reinerstrand slarvade i försvaret och Petra Weiss brände ett friläge.

Samtidigt skapade Karlstad många farliga målchanser som Jenny Axelsson i Moras mål lyckade mota genom ett par riktigt fina räddningar.

Kedjan Gustafsson, Svarfvar och Wickman lyckades skapa några lägen när stjärnorna Karlsson och Wijk passade bort några bollar – för ovanlighetens skull.

Därmed blev det en mållös förstaperiod med två storspelande målvakter som lyckades hålla tätt i 20 minuter.

Och fler räddningar skulle det bli. Även i andra perioden blev det målsnålt inledningsvis. Uppehållet verkar ha satt sina spår i hemmalaget som inte hade skärpa i varken avslut eller passningar.

Sju minuter in i andra perioden fick Karlstad matchens första utvisning och Mora fick chansen i numerärt överläge. Amanda Wall blev powerplayets avslutare men hon lyckades inte ställa in siktet under de två minuter hon hade på sig.

Nästan direkt efter fick Mora en utvisning och efter hårt krigande i en och en halv minut fick hemmalaget vika ned sig. Karlstad lyckades bryta ett naivt kontringsförsök och sätta 0–1 efter fint klapp-klapp-spel.

Mora kom inte riktigt in i det spelmässigt i andra men fick ändå in kvitteringen genom Amanda Walls otroligt säkra och snygga volleyskott på Therése Karlssons höjdpassning.

I tredje perioden kom ett nytt, taggat KAIS Mora ut på planen. Hemmalaget började rulla på två kedjor redan i slutet på andra och i tredje gav det verkligen utdelning. Efter drygt en minut fick andrakedjan visa att de kan göra mål och sist på bollen var Moa Gustafsson.

Att en match kan ändra karaktär har aldrig varit tydligare. Allt som inte fungerade för hemmalagets förstalina under matchens två första perioder började gå vägen i tredje. Sen var det dags för ketchupeffekten och målen ramlade in för hemmalaget i parti och minut.

Poängdrottningen Anna Wijk såg ett tag ut att gå lottlös poängmässigt. Men då tog hon tjuren vid hornen och skapade på egen hand ett läge där hon kunde spela fram till Amanda Wall som inte gjorde något misstag.

Matchen slutade 7–2 och Mora ligger fortsatt före Karlstad i tabellen.

KAIS Mora – Karlstad IBF

(0–0, 1–1, 6–1)

Andra perioden: 0–1 (13.03) Tikda Flodell (Emma Dahlström), 1–1 (18.30) Amanda Wall (Therése Karlsson)

Tredje perioden: 2–1 (1.39) Moa Gustafsson (Johanna Holmbom), 3–1 (5.10) Michelle Wiki (Moa Gustafsson), 4–1 (5.42) Amanda Wall (Anna Wijk), 5–1 (7.05) Therése Karlsson, 6–1 (8.04) Therése Karlsson (Petra Weiss) 6–2 (11.06) Tilda Flodell (Malin Hjelm), 7–2 (14.34) Michelle Wiki (Johanna Holmbom)

Skott: 29 - 13 (5 - 5, 9 - 5, 15 - 3)

Utvisningar: KAIS: 1x2 min Karlstad: 2x2min

Publik: 414

Domare: Therese Edin och Frida Nilsson