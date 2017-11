Moras ändrade taktik sänkte Rönnby

Hemmalaget saknar fortfarande Therése Karlsson i förstakedjan och därför krigade Malin Andreasson och My Kippilä tillsammans med Anna Wijk. Kanske var det Karlssons frånvaro som spökade inledningsvis för hemmalaget som verkade sakna fokus och gjorde många slarviga misstag.

Det straffade sig också för KAIS Mora som åkte på ett baklängesmål redan i femte matchminuten. Rönnbys Izabell Roos fick ett bra läge och gjorde inga misstag. Matchens första mål blev inte den väckarklocka för Anna Wijk och de andra rödklädda som hemmapubliken hade hoppats på. Det var fortsatt slarvigt av Mora som inte lyckades kvittera under matchens första 20 minuter.

Om första perioden började dåligt för Mora är det inget mot inledningen av andra. Det dröjde 25 sekunder innan Izabell Roos gjorde sitt andra mål i matchen och frustrationen på Morabänken var enorm.

Efter 0–2-målet började Mora jobba sig in i matchen. En förändring som Mora gjorde var att sätta My Kippilä på backplats efter att ha testat henne som forward under hela första perioden.

Det var också Kippilä som klippte till i Moras första numerära överläge, ett stenhårt skott som satt under Felicia Johanssons vänstra arm. Rönnbys säkra försvar började fallera mer och mer under andra perioden. Innan klockan tickat upp i tio minuter lyckades Moras Moa Gustafsson böka in ett kvitteringsmål i en grötig situation. Mora tog även ledningen och utökade densamma innan domaren satte pipan mot munnen och blåste av andra perioden.

Den avslutande perioden började jämnt och båda lagen hade ungefär lika många farliga chanser. Sedan malde båda lagen på under vädligt långa spelsekvenser och få avblåsningar. Trots att det var en händelserik period blev den helt mållös. Mora spelade runt bollen de avslutande minuterna på ett imponerande sätt och kunde lugnt inkassera tre poäng på hemmaplan.

KAIS Mora – Västerås Rönnby

4–2 (0–1, 4–1, 0–0)

Första perioden: 0-1 (04:28) Izabell Roos

Andra perioden: 0–2 (0.25) Izabell Roos (Angelica Nordfeldt), 1–2 (3.46) My Kippilä (Elin Reinerstrand), 2–2 (8.31) Moa Gustafsson (Anna Wijk), 3–2 (9.48) Malin Andréason (My Kippilä), 4–2 (19.57) Anna Wijk (Moa Gustafsson)

UItvisningar: KAIS: 3x2 min, Rönnby: 1x2 min

Domare: Jonatan Lindberg, Sundborn, Erik Lundgren, Västerås

Publik: 268