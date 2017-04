Kais kopplade greppet – slog Täby i första semin

Kvartsfinalserien mellan lagen ifjol blev ordentligt jämn och tidigt såg det ut som att den första semifinalen i år skulle bli detsamma, även om Elin Reinestrand gav Mora en kalasstart, då hon skickade in 1–0 redan efter två och en halv minut.

SE ÄVEN: Tillbaka från mammaledigheten – nu jobbar Andréason på slutspelsformen: "Mål vet jag fortfarande hur man gör"

Varken Kais eller Täby bjöd dock varandra på något inledningsvis och det tydliga fokuset var att ligga rätt i försvarsspelet, vilket medförde att inget av lagen egentligen fick något särskilt bra flyt i sitt spel.

Riv, slit och diverse avslut från distans blev istället den tidiga matchbilden, och särskilt många klara målchanser skapades inte.

Individuellt blixtrade dock enskilda spelare till.

Som när Johanna Holmbom på egen hand bröt in från vänster och testade Emelie Frisk, för att bara sekunder senare skicka in Moras andra mål via ett skott från kanten som vallades in via ett Täby-ben.

Avslutningen av den första perioden var dock bara ett förskalv av vad som komma skulle när spelarna äntrade planen efter vilan.

I den andra akten tog Mora över tillställningen fullständigt, pressade ned gästerna mot eget mål och skapade dessutom en hel del högoktaniga chanser.

Förvaltade dem bäst gjorde Mira Wickman och Amanda Wall, som innan matchen var halvvägs hade dubblerat Kais Moras ledning.

Mora behöll greppet även efter målen, men då Täby lyckades samla sitt försvarsspel aningen bättre så stod sig 4–0-ledningen.

Den tredje perioden präglades av ett kontrollerat Mora, som

Länge såg det ut som att Kais-målvakten, Amanda Hill, skulle få hålla sin nolla intakt, men efter knappt tolv minuter small det i nätmaskorna, då Therése Andersson skickade in bollen.

När samma Andersson några minuter senare satte dit sitt andra mål för kvällen, så var det plötsligt upplagt för en avslutning med viss nerv.

Med minuter kvar att spela satsade gästerna hårt framåt och lyckades även sätta viss press mot Moramålet.

Man tvingades dock ta de flesta avslut från distans och efter full tid hade Kais Mora rett ut stormen och därmed kopplat greppet om semifinalserien.

Nästa match spelas i Täby på söndag.

Kais Mora IF–Täby FC IBK

4–2 (2–0, 2–0, 0–2)

Första perioden: 1–0 (2.35) Elin Reinestrand (Johanna Holmbom), 2–0 (18.12) Johanna Holmbom (Mira Wickman).

Andra perioden: 3–0 (2.33) Mira Wickman (Therése Karlsson), 4–0 (7.12) Amanda Wall (Elin Reinestrand) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4–1 (11.36) Therése Andersson (Malin Eriksson), 4–2 (15.26) Therése Andersson (Malin Eriksson).

Skott: 19–19 (8–4, 8–4, 3–11).

Utvisningar, Kais: 1x2 min. Täby: 2x2 min.

Domare: Jörgen Andersson, Daniel Dufvenberg.

Publik: 424.