Klasskillnad på Domnarvsvallen – GIF borde leta efter det Dalkurd har hittat

Dalkurd tog emot Gefle på sin hemmaplan i Borlänge. På förhand fördel för dalalaget som med sin fjärdeplats i tabellen borde vara numret för stora för den tillresta Gävleelvan.

Hemmalaget var nära att ta ledningen redan innan första minuten var spelad. Detta efter att Alexander Ekblad spelats så fri att han själv såg tagen ut över serveringen.

Han missade dock målet med en knapp halvmeter.

Trots det korta bussavståndet mellan Borlänge och Gävle såg GIF trötta ut, något som Dalkurd utnyttjade när man lyckades sätta 1–0 efter en dryg kvart spelad. Målmakare blev Ahmed Awad som innan målet haft bud både en och två gånger.

Kort därefter drabbades Dalkurd av ett avbräck. Mohamed Bangura, som redan ersatte en Ricky Yarsuvat med skadekänningar, skadade sig själv i vad som som ut som en baksidehistoria. Denna dubbelskada borde kanske givit Gefle en chans att komma in i matchen, men Dalkurd såg nästintill opåverkade ut av det offensiva bortfallet.

Närmre än ett par fasta situationer kom inte Gefle och när man sedan missbedömde ett skott ifrån Dalkurdkaptenen Rawez Lawan – ja, då var även 2–0 ett faktum.

Efter pausen såg det fortsatt mörkt ut för Gefle, den starka Borlängesolen till trots. Vid ett tillfälle såg det dock ut som att man skulle få en gratischans in i matchen då bollen, ganska tydligt, tog på Dalkurdbacken Henrik Löfkvists hand i straffområdet. Domare Jim Petersson stod dock illa till och valde att fria den situationen till GIF:arnas stora förtret.

I den 58:e minuten var det Gefles tur att tvingas till byta på grund av skada. Piotr Johansson fick problem, behandlades vid sidan och kom sedan aldrig tillbaka. Minuten senare drog Dalkurd fördel av rådande situation och utökade ledningen till 3–0 via Heradi Rashidi.

Ett mål som fick "Vallen" att resa sig upp i stående ovationer.

1113 personer fick således se det obesegrade Dalkurd FF även besegra Gefle IF som fortsätter att gå tungt i Superettan. DFF inkasserade dock ett riktigt gott formbesked på sitt målskytte, som haltat lite. Efter denna femte omgång går Dalkurd upp i serieledning med 11 poäng, samma summa som den tabellplacering som Gefle IF befäster efter lördagens möte.

MATCHFAKTA

Dalkurd FF – Gefle IF

3–0 (2–0)

Målen: 1–0 (14) Ahmed Awad, 2–0 (29) Rawez Lawan, 3–0 (58) Heradi Rashidi.

Varningar: Christian Ljungberg (69).

Hörnor: 5–3

Publik: 1113

Domare: Jim Petersson

LAGEN

Dalkurd FFFrank Pettersson, Henrik Löfkvist, Kebba Ceesay, Robin Tranberg, Rewan Amin, Ammar Ahmed, Rawez Lawan, Heradi Rashidi, Alexander Ekblad, Ahmed Awad, Mohamed Bangura.

Gefle IFAugust Strömberg, Martin Rauschenberg, Anton Lans, Jesper Florén, Albin Lohikangas, Kwame Bonsu, Jonas Lantto, Piotr Johansson, Christian Ljungberg, Deniz Hümmet, Johan Oremo.

BYTEN

Dalkurd FF: (16) Ut: Mohamed Bangura (skada), In: Andrew Stadler, (71) Ut: Ahmed Awad, In: Yukiya Sugita, Ut: Andrew Stadler In: Leo Plana-.

Gefle IF: (58) Ut: Piotr Johansson (skada) Ut: René Makodele Muzola.