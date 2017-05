Per-Anders Westhed utsedd till årets "Inlandsbaneambassadör"

Efter valet 2010 blev Per-Anders Westhed (C) kommunalråd i Vansbro kommun och vard et sedan fram till årsskiftet 2015-2016 när han tog pension. Både innan och under alla år som kommunalråd var han djupt engagerad i både Inlandsbanan och Västerdalsbanan.

Flera gånger under dessa år mötte han på patrull och det ena efter det andra dystra beskedet hamnade på på hans kommunalrådsbord. Men han tog nya tag och jobbade vidare för både Västerdalsbanans överlevnad och för att få igång trafiken på Inlandsbanan från Mora till Persberg, via Vansbro.

Beskedet att Trafikverket skulle upphöra med underhållet efter Västerdalsbanan slog inte ner honom i skoskaften, han tog nya tag och under hösten 2016 kom positiva besked. Västerdalsbanan skulle öppnas igen och inte nog med det, banan till timmerterminalen i Malungsfors skulle rustas och det skulle satsas 40 miljoner där och på nya spår till Malung, från Malungsfors.

Samtidigt kom beskedet att banan från Rågsveden till Malung skulle rustas för 48 miljoner kronor, vilket naturligtvis gladde Per-Anders Westhed.

Då kommenterade han att nu var det bara att jobba för trafiken på Inlandsbanen.

I samband med årets Inlandsting som genomfördes i Vilhelmina delades också priset till årets Inlandsbaneambassadör ut och det gick till per-Anders Westhed, med följandemotivering:

”Per-Anders Westhed har med sitt stora engagemang målmedvetet verkat för att hela Inlandsbanans sträckning ska återöppnas för trafik. Per-Anders har genom sitt idoga arbete varit en viktig del i att utredningen Tredje spåret blev verklighet, den mest omfattande utredningen i Inlandsbanan AB:s historia.”

– Det känns som man gjort något som är bra och dessutom blivit uppskattat, säger Per-Anders Westhed.