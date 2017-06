Orientering för både gamla och unga i vått och torrt.

Med i funktionärsstaben fanns bland annat Alf och Jesper i tidtagningen och Tord som hjälpt till med banläggningen.

På kvällen var det dax för VDM, Västerdalsmästerskap och KM för HJS Vansbro OK. Där banorna fick stort beröm av de tävlande

Resultat:

D 35: 1) Kristina Larsson, HJS Vansbro OK, 2) Helena Steffensson-Carlsson, HJS Vansbro OK.

D 45: 1) Erica Håll, HJS Vansbro OK, 2) Lisa Brinkemo, HJS Vansbro OK.

D 50: 1) Lisbet Lidman Larsson, HJS Vansbro OK, 2) Anna Fagrell, HJS Vansbro OK, 3) Marie Svan, HJS Vansbro OK.

D 16: 1) Frida Pollack, HJS Vansbro OK.

D 12: 1) Malin Håll, HJS Vansbro OK, 2) Emma Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 3) Julia Gellerbrant, Malungs OK Skogsmårdarna.

D 10: 1) Lova Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna, 2) Elin Fors, HJS Vansbro OK, 3) Elsa Mattson, Malungs OK Skogsmårdarna.

H 21: 1) Jörgen Sigfrids, Malungs OK Skogsmårdarna, 2) Erik Kaill, HJS Vansbro OK, 3) Ferry Svan, HJS Vansbro OK.

H 50: 1) Gunde Svan, HJS Vansbro OK, 2) Thomas Heens, HJS Vansbro OK, 3) Rolf Larsson, HJS Vansbro OK.

H 60: 1) Lars Harkman, Malungs OK Skogsmårdarna, 2) Ronnie Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna.

H 70: 1) Janne Jansson, Malungs OK Skogsmårdarna, 2) Lars Ivar Bergman, OK Fjällstigen, 3) Rune Persson, Malungs OK Skogsmårdarna.

H 14: 1) Anton Fors, HJS Vansbro OK.

H 12: 1) Elias Johansson, HJS Vansbro OK, 2) Jona Johansson, HJS Vansbro OK.

H 10: 1) Olle Willman, HJS Vansbro OK, 2) Mika Johansson, HJS Vansbro OK, 3) Linus Johansson, HJS Vansbro OK.