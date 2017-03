Ny förskoleavdelning invigdes i Äppelbo - med bandklippning och firande

Hela dagen i måndags gick i firandets tecken och alltsammans inleddes redan strax efter klockan 08.00, då förskolans två äldsta barn, Lova Geidnert, fem år, och Anna Munters, sex år, fick äran att klippa invigningsbandet, ett uppdrag tjejerna tog på största allvar. Därefter släpptes de 21 barnen med föräldrar in i de nya lokalerna.

− Behovet av en ny förskoleavdelning har uppstått i takt med att dagbarnvårdarna i Äppelbo har blivit allt färre. Förut fanns det fem stycken,nu är de bara två kvar. Sedan i höstas har vi bedrivit förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler, och när vi nu i dag kan inviga den nya förskolan Älvan så är det verkligen en glädjens dag, säger Trude Eriksson.

Tillsammans med Katrine Lie och Kickan Lisspers är det hon som kommer att arbeta på Älvan. I dagsläget finns 21 barn inskrivna i verksamheten, men de har plats förytterligare fyra. Älvan kommer framöver att ha ett nära samarbete med den befintliga förskolan Lillgården.

Väl inne i lokalerna rusade de glada barnen runt för att inspektera allt från lekrum till toaletter och kök.

− Jag tycker att det blev väldigt bra med det långa bordet där, sa Lova Geidnert och pekade på det låga långbordet där en frukostbuffé för dagen fanns framdukade. Både barn och föräldrar var välkomna att ta för sig av fikan.

Någon annan var väldigt nöjd över kökslekhörnan, medan ytterligare någon annan varöverlycklig över de två hyllorna som var fyllda med bilar.

Även föräldrarna Emma Ohlén och Josefine Houck, båda med varsitt barn på Älvan, varbåde nöjda, glada och imponerade över att allt genomgående är anpassat efterbarnens behov.

− Jag tycker att det är fantastiskt att Vansbro kommun väljer att lägga pengarpå att våra barn ska få det allra bästa. Det här kommer att bli toppen, saEmma.

− Jag tycker att det är jättefint och väldigt fräscht. Det känns dessutom som en väldigt dämpad och lugn miljö, fyllde Josefine i.

Under invigningsdagen har olika grupper bjudits in. Bland annat den pedagogiska omsorgen på fruktstund på förmiddagen och efter lunch var politikeroch tjänstemän inbjudna. Allmänheten, inklusive övriga anhöriga än barnens allra närmaste, hälsades välkomna under eftermiddagen