Kören Music Weeks in Sweden bjuder på traditionsfylld konsert i Järna kyrka

Föreningens syfte är att sprida körmusik och ensemblespel över geografiska, kulturella och generations-gränser. Det gör man genom att arrangera musikveckor två gånger per år, en på sommaren och en på vintern.

- Sedan många år har vi förlagt vårat vinterläger till Snöå Bruk med en avslutande konsert i Järna kyrka, berättar föreningens ordförande Christian Wesslau.

Deltagarna är vana körsångare med god notläsningsförmåga. Föreningens musikaliske ledare har sedan starten varit Rickard Cooke från England. Han har bland annat varit diregent och musikalisk ledare för "the Royal Choral Society" sedan 1985. 2010 utnämndes han till hedersdoktor vid University of Kent i Canterbury Cathedral och hedersdoktor vid University of Essex 1996.