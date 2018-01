Björn Skifs om höstens stora turné : "Vågar blotta mig mer"

Efter fem säsonger med föreställningen "Skifs - Lite nu och då" på Göta Lejon i Stockholm lovar Björn Skifs ett större band, mer glamour och en musikalisk tidsresa när han ger sig ut på turné.

Själva livet på vägarna, med hotellrum och bussresor, är inget som lockar Skifs. I stället är det dels chansen att få träffa den publik som inte har kunnat ta sig till Stockholm, dels att få väcka liv i gamla låtar, som lockar. Suget finns fortfarande där.

- Ja, i och med att man känner att det är något nytt på gång. Då växer hornen. Det är samma skräckblandade förtjusning, den här tiden när man börjar från scratch och allt är tillåtet, säger han.

Läs också: Björn Skifs om att hyllas i Vansbro: "En mix av känslor"

Än så länge är arbetet med föreställningarna - som han skapar med bland annat sin fru Pernilla Skifs - i sin linda, men det utgår från den nyligen släppta samlingsboxen "Every bit of my life 1967-2017". Vissa låtar kommer han inte undan, känner han, och berättar om en spelning med idolen Ray Charles där "Georgia on my mind" inte framfördes, och att Skifs då blev lite besviken.

- Så även om jag är trött på låten eller känner att jag inte kan göra den bättre ska jag inte vara rädd för att göra den, utan tvärtom göra den med glädje och stolthet.

Ett alternativ är att arrangera om låtarna, vilket för övrigt gäller mycket av musiken som har rotats fram ur 40 års artisteri.

- Mycket känns väldigt förlegat, både tekniskt och musikaliskt. Men i vissa fall känner man att långt därinne finns det en jäkligt bra låt.

Björn Skifs hoppas på att det ska kunna bli en till skiva framöver, och utesluter inte att det även kan bjudas på nytt material, även om turnén främst är en tillbakablick.

► Se vår livesändning från Vansbros hyllningskonsert för Björn Skifs här.

I våras fyllde Skifs 70, och erkänner att han nog röstmässigt "redan har peakat". Med åldern har också rädslor kommit - han går försiktigt när det är halt, har plötsligt blivit höjdrädd _ och känner visst vemod.

- Så till vida att man inser att det krymper, det här utrymmet man har att få hålla på med det här. Men det finns andra delar som kompenserar hyfsat ändå, man prioriterar på ett annat sätt och blir förhoppningsvis lite klokare och förnuftigare.

I somras överraskades Björn Skifs med ett hyllningsframträdande när han satt i publiken på "Allsång på Skansen", framför samma scen han själv slog igenom på i en tävling 1966.

- Det var en fantastisk känsla. Jag fick ståpäls, som Gunde skulle ha sagt. De där drömmarna jag hade som 19-åring, de besannades med råge. Jag tror att Björn, 19 år, skulle ha baxnat vid tanken på vad som sen hände. Sedan hoppas jag att han skulle ha varit nöjd med vad jag gjort med åren.

Gustav Sjöholm/TT

► Fakta: Hit kommer Skifs

Efter två konserter på Skansen i Stockholm den 31 augusti och 1 september ger sig Skifs ut i Sverige igen.

Turnédatum: 8/9 Karlstad, 15/9 Örnsköldsvik, 22/9 Luleå, 29/9 Jönköping, 6/10 Malmö, 13/10 Linköping, 20/10 Sandviken, 27/10 Göteborg, 3/11 Helsingborg, 10/11 Skellefteå, 17/11 Västerås, 24/11 Lidköping.

Biljetterna släpps fredagen den 18 januari klockan 11. Skansenbiljetterna är redan släppta.