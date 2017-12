V5-tipset till Romme – On Track Piraya spikas

Vi har i alla fall fastnat för Nicklas Westerholms On Track Piraya i V5-5. Nicklas har bevisligen form på stallet och har dessutom vunnit flest lopp på Romme i år både som kusk och tränare, så det valet känns givet när han dessutom har en häst som kommer från seger och visat toppform.

V5-1

Laggaprinsen galopperade i ledningen i början av upploppet senast och såg ut som en vinnare i det läget. Bra chans till revansch här. Höstbo Elis står 20 meter bättre till gentemot senast de möttes och måste räknas tidigt. Moddelina står också 20 meter bättre till och är given om man garderar. Monster Viking vann loppet där Laggaprinsen galopperade senast, men hade knappast vunnit om inte denne galopperat.

Ranking: 1, 7, 6, 4, 5, 3, 2

V5-2

Närbyflickan vann direkt i ny regi senast. Då handlade det om monté, men hon fungerar bra även i sulkylopp. Skaffer Adrian har form och står betydligt bättre till än senast. Motoddy är startsnabb och tempostark och gynnas av den korta distansen. Pensjonen har en start efter paus och har säkert gått framåt sedan dess.

Ranking: 2, 3, 8, 4, 9, 7, 6, 10, 1, 12, 11, 5

V5-3

Dollar Hornline möter enklare motstånd än vanligt och löser det sif från bakspåret bör det vara en vettig chans. Garmin B.J. är segerlös ännu så länge men kan ändra på det från ett fint utgångsläge. Rally Frans var positiv i comebacken senast och är tidig i den här omgivningen. Photo tävlar jämnt och bra och med lite tur kan första segern sitta där.

Ranking: 12, 1, 3, 4, 11, 9, 10, 6, 7, 14, 13, 15, 2, 5, 8

V5-4

Sid The Kid är en rutinerad montéhäst som har en passande uppgift den här gången. Mr Big Sox har inte fått till det på ett tag, men inledde montékarriären med tre segrar och två andraplatser på de fem första starterna. Cut Him Some Slack gör debut i monté och måste bli riktigt intressant om det fungerar. I Am Dynamite har gjort två resultatlösa montéstarter men får chansen igen.

Ranking: 9, 2, 11, 10, 12, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 13, 1

V5-5

On Track Piraya har visat knallform på sistone och blir normalt sett svårslagen. American Idol kommer från seger och är tidig om man garderar loppet. Highway Patrolman har form och ett bra läge och är också ett givet bud om man garderar. Digital Winner står bra inne i loppet och har ett lopp i kroppen efter en liten paus.

Ranking: 9, 10, 7, 6, 3, 4, 11, 2, 1, 5, 8, 12

Systemförslag

V5-1: 1, 6, 7 (4, 5)

V5-2: 2, 3, 4, 8, 9 (7, 6)

V5-3: Alla femton hästarna (12, 1)

V5-4: 2, 9 (11, 10)

V5-5: 9 On Track Piraya (10, 7)

Systemet kostar: 3x5x15x2x1 = 450 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Happy Celebration - 3 Dreamstone. Outs: 4 Frank Sisu.

Lopp 2: 15 Chip’n Joy - 5 Equal Time Point - 9 Nalle Flax. Outs: 4 Showmaster.

Lopp 3: 8 Trilly Of Nando - 9 Honey Bunny - 4 Underworld. Outs: 1 Lovely Lohr.

Lopp 4: 3 Pårs Glenn - 9 Kolar Vicken - 5 Trollskärs Alvin. Outs: 1 Isilon Durin.

Lopp 10: 8 Rebecka Broline - 1 Landers Giant W.F. - 10 Believeinme. Outs: 13 Sansiro Gel

MATS PERSSON