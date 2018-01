Uteslutna Anna Hagwall ångrar inte sitt vilda år i riksdagen: "De hälsar på mig ibland"

I veckan meddelade tre uteslutna SD-ledamöter i riksdagen att de vill bilda en egen partigrupp, med praktiskt och ekonomiskt stöd från riksdagskansliet. Tanken är att gruppen ska välkomna uteslutna från alla partier.

Uteslutna riksdagsledamoten Anna Hagwall från Rättvik kommer inte gå med i den nya partigruppen.

– Nej, jag kommer inte gå med. Detta kom på tal innan jul och orsaken var ju bara att de tyckte att vi (uteslutna) inte hade någonstans att dricka en kopp kaffe eller värma maten och att vi inte kunde vända oss till någon med frågor, säger hon.

Onödigt att försöka få ut pengar till detta

Alla partier har annars kanslier med bland annat sekreterare, jurister, presstjänst och andra experter.

– Jag tycker dock att det fungerar bra ändå - riksdagen ställer upp med experter, utrustning och fikarum. Därför tycker jag det är onödigt att försöka få ut pengar till detta, säger hon.

Det har gått ett drygt år sedan Anna Hagwall uteslöts ur SD. Allt började med en motion hösten 2016. I den lade hon bland annat fram kritik mot medieägandet i Sverige i allmänhet - och familjen Bonnier i synnerhet. Hon påstod bland annat, felaktigt och utan faktabelägg, i sin motion att hela 80 procent av medierna ägs av en och samma ägare. Anna Hagwall ville begränsa ägandet. Partiledningen gick snabbt ut med hård kritik och ett avståndstagande. Måndagen den 5 december uteslöts hon av partistyrelsen.

– Jag har ändå fortsatt att jobba hårt i riksdagen. Jag är i riksdagen på heltid. Överlägset mest av alla uteslutna, säger hon.

Vid uteslutningen förlorade hon sin utskottsplats, där riksdagens arbete i praktiken utförs.

– Och jag kunde inte längre delta i partigruppsmöten. Därför har jag ägnat mer tid att lyssna på debatter, sätta mig in alla voteringar och engagerat mig i att arrangera egna seminarier i riksdagen, säger hon.

Under året har hon arrangerat tre kritiserade seminarier - om yttrandefrihet, om kostnaden för invandring och om Ryssland.

– Seminarier ska jag fortsätta med. Det är ett bra forum för mig. Jag har också under året som gått varit medförfattare till en bok - "Priset" av etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg. Det handlar om hur kritiker av massinvandring får betala för sina uppfattningar, säger hon.

Kontakten med de gamla partikamraterna i SD är helt bruten.

– De hälsar på mig ibland, men ingen av mina gamla partivänner har pratat med mig sedan uteslutningen. Ingen vill fika med mig. Det är tråkigt att vara utfrusen och utkastad ur en gemenskap. Jag är dock inte nedslagen och ledsen, säger hon.

Jag orkar inte strida mer

Efter valet i september hoppar hon av politiken. Hon gick med i Sverigedemokraterna 2001. Mellan 2003 och 2010 satt hon med i partistyrelsen - 2004 och 2005 som andre vice ordförande.

– Jag har gett politiken drygt 20 år, räknat från när jag gick med i Moderaterna 1997, innan Sverigedemokraterna. Nu får det vara nog. Jag orkar inte strida mer, säger hon.

I oktober väntar livet som heltidspensionär.

– Jag blir också 65 år nu i januari. Jag har nyligen blivit farmor åt en liten flicka. Det är fantastiskt roligt. Efter valet ska jag ägna resten av mitt liv åt att ta hand om familjen och vännerna, säger Anna Hagwall.

FAKTA/Anna Hagwall

Jobb: Utesluten riksdagsledamot, tidigare SD. Så kallad "politisk vilde". Kom in i riksdagen 2013, som ersättare i turerna efter den så kallade "järnrörsskandalen". Omvaldes på eget mandat i valet 2014. Valdes in på plats 169, mandat för Västerbotten. (Sverigedemokraterna har en rikslista, inte länslistor i valet till riksdagen). Uteslöts från SD i december 2016. I början av 2000-talet hade hon en framträdande roll i SD. Fram till 2010 satt hon i högsta partistyrelsen. Tidigare var hon också under en period andre vice partiordförande. Jobbade tidigare som optiker i Falun och Rättvik.

Bor: Rättvik.

Född: 1953 i Ungern. Invandrade till Sverige för 42 år sedan när hon gifte sig med en svensk. Har två söner, ett barnbarn.

FAKTA/Nya partigruppen

Ska heta "Sveriges partipolitiskt oberoende lista”. Bildat av uteslutna och före detta SD-ledamöterna Hanna Wig, Pavel Gamov och Margareta Larsson. Partigruppen vill upprätta eget kansli som kan hjälpa uteslutna riksdagsledamöter som behåller sitt uppdrag i riksdagen ("politiska vildar").

Läs också: Hagwall utesluts.

Läs också: Hagwall svarar på kritiken från partiledningen.

Läs också: Vill inte lämna.

Läs också: Svidande kritik från partiledningen mot Hagwall