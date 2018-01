Ungdomsförening i Mora vann miljötävling – pantade över 200 000 burkar och flaskor

Över 1 900 föreningar deltog i årets upplaga av Föreningskampen, som Pantamera står bakom. Föreningskampen går ut på att föreningarna samlar in så många burkar och PET-flaskor som möjligt, och få sedan ersättning för allt som de samlat in.

Totalt samlades över 18 miljoner förpackningar in i årets upplaga av tävlingen, som gav över 15,6 miljoner kronor till landets föreningsliv.

Bäst av alla föreningar i hela landet på att samla in burkar och flaskor var Mora IK Ungdom, som samlade in totalt 204 450 förpackningar. Det är hela 12 000 fler än tvåan Tvååkers IF i Hallands län. Förutom pantpengarna får nu Mora IK Ungdom även en check på 15 000 kronor för vinsten.

Totalt deltog 54 föreningar i Dalarna i tävlingen.

Enligt Pantamera motsvarar den totala insamlade panten från alla föreningar en energibesparing på över 3 354 482 kWh – lika mycket energi som det går åt att värma upp 249 medelstora villor under ett år.

– Det finns ett enormt engagemang hos föreningarna runt om i Sverige, och det är härligt att så många väljer att samla in pant som ett sätt att få in pengar samtidigt som de gör en miljöinsats. Det känns riktigt bra att vi på Pantamera kan vara med och bidra till det, säger Rickard Andersson, produktchef för Pantamera på Returpack, i ett pressmeddelande.

