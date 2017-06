SMHI går ut med varning – fortsatt stor risk för bränder i nästan hela länet

Under morgonen meddelade SMHI att det är stor brandrisk i hela Dalarna förutom Dalafjällen.

– Vi har gått ut med en varning på grund av att marken har varit väldigt torr under hela våren och sommaren. Det har endast varit lokala skurar och den kraftiga blåsten som vi har haft och har gör så att marken torkar ur, det sa Stefan Fröbom från Räddningstjänsten Dala Mitt under torsdagen.