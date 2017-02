60-talsgiganten The Animals uppträder i Säterdalen på lördag

Den vemodiga hitlåten "House of the Rising Sun" har säkert många hört åtminstone någon gång i livet. Liksom "Please Don´t Let Me Be Misunderstood". På lördag finns det ovanligt goda chanser att få hör låtarna live i Säterdalen.

Av bandet som gjorde succe med dem på 60-talet.

– Det är fantastiskt att få hit de gamla hjältarna, säger Thomas Jansson, som har bokat in bandet.

För de som känner till The Animals storhet på 1960-talet låter det kanske för bra för att vara sant. Men det är bara en till hälften befogad skepsis. Hälften av de nuvarande bandmedlemmarna, basisten Roberto Ruiz och sångaren Danny Handley, är definitivt för unga för att ha varit med när det begav sig.

Men kvar från ursprungsuppställningen är trummisen John Steel och även Mick Gallagher på keyboard varit med sedan bandets tidiga år. Tillräckligt för att bli starstruck enligt Thomas Jansson.

– Först och främst kommer väl den äldre generationen vilja lyssna på dem. De som hade dem som idoler. Men även yngre borde komma och lyssna på hur bra musiken från förr är. The Animals var fantastiskt stora. Beatles var störst, men på 60-talet var The Animals inte långt efter.