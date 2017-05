Så skaffar svenskarna sin alkohol – stora skillnader i landet

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Nyheter i maj som du inte bör missa – vinerna som ger mest valuta för pengarna

Test av nya öl: "Ett antal intressanta, exklusiva och goda nyheter"

Alkoholfri och ekologisk trend på Systembolaget - lista: Förra årets storsäljare

Det är CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som har sammanställt rapporten "Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001–2016” kring hur svenskarna skaffar alkohol. Här finns rapporten att ladda ner.

Rapporten visar bland annat att Systembolaget är den vanligaste "alkoholkällan" i norr medan resandeinförsel är vanligast i södra Sverige. Rapporten baseras på Monitormätningarna, som följer köp, införsel och hemtillverkning av alkohol.

– Vi ser en tydlig skillnad i sätten man skaffar sig alkohol på mellan norra och södra Sverige. I Norrland är försäljningen på Systembolaget större än i övriga delar av landet, och i Hallands, Blekinge och Skåne län är resandeinförseln större jämfört med övriga län, säger forskaren Björn Trolldal i ett pressmeddelande.

Störst försäljning på restauranger har man i Jämtlands, Gotlands och Stockholms län. Köp av smugglad alkohol är vanligare i mellersta och norra Götaland jämfört med övriga län.

CAN betonar dock i pressmeddenaldet att det inte alltid är länens invånare själva som konsumerar den alkohol som köps i ett län.

– I vissa turistlän och i län med norsk gränshandel, till exempel, står besökarna för en del av inköpen på Systembolaget och på restauranger. På samma sätt kan vissa län ha ett turismunderskott, det vill säga att länets invånare köper alkohol utanför länet, säger Björn Trolldal.

Rapporten visar att Jämtland anförskaffar mest alkohol per invånare i landet, 13,0 liter ren sprit per invånare över 15 år. Av denna mängd utgör 12,0 liter så kallad registrerad del och 1,0 liter oregistrerad.

I Jönköpings län anförskaffas det minst mängd alkohol, 7,3 liter ren sprit per invånare över 15 år. 5,0 liter är registrerade och 2,1 liter är oregistrerade.

Dalarna hamnar i mitten, på plats tolv av länen. I Dalarna anförskaffas det 8,7 liter ren sprit per invånare över 15 år. 7,4 liter är registrerad och 1,3 är oregistrerad.

För rikssnittet ligger siffrorna på 9,3 liter ren alkohol per invånare över 15 år, varav 7,2 liter är registrerad och 2,1 liter oregistrerad.

Den registrerade delen utgörs av alkohol som säljs inom landet och benämns som registrerad försäljning i rapporten. Den oregistrerade delen består av resandeinförsel, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via Internet. Siffrorna i rapporten är ett medelvärde i länen mellan åren 2012-2016.

Fotnot: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör CAN genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android