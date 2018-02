Recension: Moneybrother välkomnades hem av publiken i Falun

Moneybrother

Magasinet, Falun 16/2

Publik: ca 1200

Betyg: 4/5

Det känns nästan som det var en helt annat musikklimat i Sverige 2003 när Moneybrother slog igenom med låtarna "Reconsider me" och "It's been hurting all the way with you, Joanna" jämfört med idag. De senaste åren har han tagit ett steg bort från rampljuset, bland annat för att fokusera på att vara pappa. Men säg den karriären som inte får ett lyft av en medverkan i "Så mycket bättre", som ju Ludvikasonen Anders Wendin dök upp i höstas.

Det möjliggör en omfattande turné samt en chans att ta med sig ett stort band på vägarna. Just det sistnämnda passar just Wendin och hans låtar extra bra. Åttamannabandet, komplett med blås, fiol och klaviatur, gör att låtarna kan tas till sin fulla potential och de kan attackera scenen med full kraft.

Man inbillar sig att kvällen är lite speciell när Anders Wendin "kommer hem" i och med sin spelning på Magasinet. Han berättar humoristiskt om hur han som vilsen tonåring från Ludvika flyttade till "storstaden" Falun och träffade likasinnade. Kanske är det också uppladdningen med skridskoåkning på Siljan och skidåkning i Bjursås som gör att det känns som att han uppträder med en lite extra energi.

Wendin har fortfarande en fantastisk sångröst och genomför konserten med ett konstant stort leende. Tillsammans med bandet skapar de då och då stunder av soulmagi som man inte är allt för bortskämd med i det här landet. Det vibrerar verkligen om "6 am", "Stormy weathers" och "Dom vet ingenting om oss" på Magasinet på fredagen. Hela bandet osar spelglädje och Wendin är onekligen ett proffs på scen.

Om jag ska invända mot något är det att konserten pågår en aning för länge, här skulle det må bra av att trimmas en aning i låtlistan. Framför allt är det de akustiska balladerna på svenska som drar ner betyget för min del.

Anders Wendin må vid det här laget leva rätt mycket på gamla meriter vad gäller sitt låtmaterial. Men som uppträdande betraktat är det få andra svenska artister som slår honom på fingrarna vad gäller att leverera en rockshow av högsta klass.

