Vikarbyns popstjärna Pauline Skött om 2017: "Allt hände för mig"

2017 var året då Vikarby-tjejen Pauline Skött verkligen gick från okänd låtskrivartalang till ett av Sveriges hetaste namn på pophimlen. Hennes singelsläpp har fått internationell musikpress att skriva lyriskt och megastjärnor som Katy Perry och Lorde att twittra gillande. Musikvideon till "Glitter & Gloss" har över 1 miljon visningar på Youtube.

Pauline erkänner att det har varit ett omtumlande år.

- Det året hände allt för mig i princip. Det har varit världens resa för mig: jättespännande, jätteläskigt och jättestressigt. Det är hela spektrumet verkligen, säger Pauline på telefon från Nederländerna där hon ska ta emot ett pris och uppträda senare samma kväll.

Från att ha kunnat sitta i lugn och ro i en studio och pysslat med sina låtar gick hon efter första singelsläppet till att bli ett hett eftertraktat namn som alla vill ha en del av. Plötsligt fick Pauline börja balansera mellan att hela tiden skriva ny musik samtidigt som hon turnerade och behövde ställa upp i olika sammanhang som lovande artist.

- Förut var jag helt frånkopplad från sociala medier, innan jag släppte min första låt visste jag inte ens vad Twitter vad för något. Att vara aktiv på sociala medier är inte min favoritdel med att vara artist, men att spela inför folk och se när de sjunger med i ens låtar är fantastiskt.

Se musikvideon till Skotts låt "Mermaid" nedan:

Paulines föräldrar bor kvar i Vikarbyn och följer hennes framfart med stort intresse, hon åker dit och hälsar på så fort hon har en lucka mellan turnéer och inspelningar.

- Mina föräldrar tycker att det är väldigt kul att följa allting, de är jättestolta. När jag var liten tror jag att min pappa ville att jag skulle bli ingenjör, men nu tror jag att båda mina föräldrar känner att jag har gjort rätt val som satsade på musiken.

Söker man på Pauline Skötts namn i tidningens arkiv så dyker hon upp med jämna mellanrum från ung ålder som medverkande i olika rollspel, teatrar, musikaler och musikkonstellationer i länet. Första gången är i en artikel från 2002 då klass 5 i Vikarbyns skola sätter upp en musikal om mobbning. En annan som 16-åring då hon vann Siljans Idol-tävling 2007.

Det verkar som att Pauline tidigt var ämnad att stå på scen och uppträda.

- Ja, det har alltid lockat. Men det var ganska sent som jag upptäckte att jag tycke om att sjunga. Dessförinnan hade jag spelat fiol, som man gör när man kommer från Rättvik, och programmerat dataspelsmusik på datorn. Det har skrämt mig lite att stå på scen, men jag har velat utmana mig själv.

Dina låtar är väldigt dramatiska, vad kommer det ifrån?

- När jag var lite hörde jag mycket folkmusik och mina systrar spelade fiol. När jag själv lärde mig spela fiol så ville jag spela de ledsna låtarna i moll, jag tyckte de var vackrast. Jag har en dragning till det som är dramatiskt, episkt och pampigt. Jag vet inte varför men så har det varit hela mitt liv.

I dagarna släpptes EP:n "Stay Off My Mind" och i vår väntar en turné tillsammans med danska electropopstjärnan MØ. Och under året har hon lovat sig själv att hon ska bli klar med sitt första fullängdsalbum.

- Ja, det är nog det naturliga, jag har jobbat med musik som är tänkt till ett album parallellt med att jag gjort allt annat. Det finns mycket musik till albumet, men jag vill inte skynda fram en skiva, det ska få ta sin tid.

Men först och främst har hon nu chans att vinna i två kategorier på lördagens P3 Guld-gala i Göteborg: Årets pop och Framtidens artist.

Känner du dig som en framtidens artist?

- Ja, vad är det? Jag tänker ju att jag vill fortsätta med det här i framtiden, så på det sättet absolut. Sedan hoppas jag att jag vågar fortsätta att experimentera och få till något eget. Jag vill gärna blanda genrer, vilket man också ser mer och mer nuförtiden. Inom pop är mycket tillåtet.

Förutom Skott är även Henrik Palm från Falun nominerad i kategorin Årets rock/metal för albumet "Many days".