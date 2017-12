RECEPT TILL JULBORDET: Julmat i toppklass från White Guide-prisade Bruntegården

Linn och Magnus Ollas driver Bruntegården i Rättvik sedan 2013. Under vintern tog de även över Sjövillan.

– På Bruntesgården vill vi skapa ett mysigt ställe med avslappnad atmosfär. Samtidigt vill vi ha en hög nivå på maten, säger Magnus Ollas.

I år fick Bruntegården 29 matpoäng av 40 möjliga i restaurangguiden White Guide, högst av alla restauranger i Dalarna.

– Det är en rolig bekräftelse på att vi gör ett bra jobb. Men det viktigaste för oss är att förstås att gästerna ska gilla att komma hit, säger Magnus Ollas.

Magnus är ansvarig för maten och Linn för bröd och desserter, men alla i köket får vara med och tycka och tänka.

– Det ska vara en kreativ miljö där alla känner sig delaktiga. Det utvecklar både oss själva och maten, säger Linn Ollas.

Julbordet på Bruntegården blir ingen traditionell buffé. Istället satsar de på fem serveringar med sill, kall fisk, kallskuret kött, småvarmt och dessert. Det blir klassiska julsmaker med en twist.

– Vi gillar båda tapas och sushi och till julbordet har vi gjort smakerna mer svenska. I stället för wasabi finns senap, istället för rättika finns kålrabbi. På charkbrickan finns skinka och pressylta, säger Magnus Ollas.

– Vi vill fokusera på maten och ge gästerna en större njutning. Det blir också roligare för oss som kockar. Vi har alla jobbat med bufféer där sill och lax åker in och ut, det är inte särskilt roligt. Vi konkurrerar hellre med kvalitet än pris och kvantitet, säger Magnus Ollas.

Hur ser julen ut hemma hos er?

– Julen är en fantastisk högtid med barnen. Varje år försöker jag få igenom att vi ska äta skaldjur, men jag blir alltid nedröstad av min mor. Det brukar bli sillunch och det varma till kvällen, säger Magnus Ollas.

Sill

1 kg salta sillfiléer

300 g ättika

600 g socker

900 g vatten

Dag 1

Lägg sillfiléerna i kallt vatten över natten.

Koka en lag på 1 del ättika, 2 delar socker och 3 delar vatten. När den kokat upp och sockret har löst sig, kyl ner lagen.

Dag 2

Ta upp filéerna ur vattnet och lägg dom i halva 123 lagen. Låt stå i ett dygn.

Dag 3

Ta upp filéerna och skär dem i 1,5 cm bitar. Lägg i resterande lag och låt stå i minst ett dygn.

När sillen ska läggas in, häll av och dela upp den i 3 skålar.

Inlagd sill

100 g ättika

200 g socker

300 g vatten

1 st liten rödlök i tunna skivor

1 st liten morot, skalad och i tunna skivor

2 st lagerblad

8 st pepparkorn, svarta eller vita

2 st kvistar timjan

Koka upp lagen och kyl ner. Lägg i sillen och låt stå minst ett dygn.

Senapssill

1 msk osötad senap

2 msk skånsk senap

2 tsk senapspulver

1-2 msk honung

1 msk vinäger

2 dl rapsolja

Salt och peppar

Hackad dill

Vispa ihop allt utom oljan med elvisp eller för hand. Mata i oljan försiktigt under vispning så senapen binder upp oljan. Smaka av med salt & peppar och avsluta med dillen. Lägg ner den skurna sillen och låt stå ett dygn.

Vitlöks- och örtsill

1 knippe dill

1 knippe persilja

50 g babyspenat

1 st kingsolo vitlök

3 dl rapsolja

2 st äggulor

1 tsk dijonsenap

2 tsk vinäger

Salt och peppar

Koka upp en kastrull med vatten. Förbered en bunke kallt vatten med lite is i. Plocka dillen och persiljan och skölj med spenaten. Blanchera i 20 sekunder, lägg sedan ner örterna i isvattnet. Ta upp när de är kalla och pressa ur vattnet.

Mixa vitlök och örter med oljan tills det har blivit en grön olja.

Vispa upp äggula, salt, vinäger, dijonsenap och tillsätt ört- och vitlöksoljan under omrörning så det binder till en majonnäs. Lägg ner den skurna sillen och låt stå ett dygn.

Gravad lax

500 g lax

1 dl salt

1 dl socker

6 st stötta vitpepparkorn

1 knippe hackad dill

Ta fram en form. Lägg laxen med skinnet uppåt. Blanda salt, socker och vitpeppar. Gnid in skinnet med blandningen och vänd laxen, gnid in köttsidan och strö över dillen. Plasta in, lägg en lätt tyngd på och ställ in i kylen. Efter ett dygn, vänd laxen och låt stå med tyngd på i ytterligare ett dygn.

Ta upp laxen och torka av den. Skiva upp i tunna skivor.

Inkokt lax

500 g lax

1 dl salt

1 dl socker

6 st stötta vitpepparkorn

1 knippe hackad dill

Inkokningslag

1 dl vinäger

3 dl vatten

1 st tunt skivad silverlök

1/3 fänkål, tunt skivad

1 msk fänkålsfrön

1 msk dillfrön

2 st kvistar timjan

2 st lagerblad

Koka upp allt till lagen och kyl ner när den kokat upp.

Dela laxen på längden så det blir två bitar. Lägg dem i en form och slå på lagen så det täcker. Sätt ugnen på 50-75 grader. Sätt en termometer i laxen och baka den tills den är 44 grader i kärna. Ta ur formen och kyl ner laxen i lagen. Låt stå över natten innan servering.

Slarvsylta

1 st rimmat fläsklägg

1/2 gul lök

2 st morot

ett knippe timjan

4 st lagerblad

500 g rå sida av gris

10 g salt

5 g socker

Svartpeppar

1 st silverlök, hackad och sauterad

1 msk vinäger

1 kryddmått timjan

1 kryddmått svartpeppar

Koka fläskläggen i vatten med lök, morot, timjan och lagerblad i cirka 2 timmar. När det går att sticka i köttet och det släpper är det klart. Ta upp ur vattnet och låt svalna, spara vätskan. Ta sedan bort benet och svålen från köttet. Dra ner köttet i små bitar eller hacka det med kniv.

Gnid in grissidan med salt, socker, peppar. Lägg ner i en form och låt stå i 3 timmar. Häll av vätskan och täck köttet med folie. Baka i ugnen på 160 grader i 3 timmar eller tills köttet faller sönder när du trycker på det. Låt det svalna av i rumstemperatur. När det har svalnat, tryck sönder köttet eller skär ner det i bitar.

Häll lite olja i en kastrull och sautera löken. När löken blivit mjuk, slå på vinägern och låt den dunsta. Lägg sedan ner allt kött. Krossa köttet ytterligare med en slev och blanda. Tillsätt 1-2 deciliter vätska från fläskläggen och kryddorna. Låt det koka under omrörning i ca 3-5 minuter så köttet blir lite torrare.

Klä en form med plastfilm, pressa ner köttet. Slå runt med plasten så den täcker. Sätt press på terrinen och låt den svalna av i rumstemperatur. Ställ in i kylen över natten. Ta sedan ur köttet och skiva tunt.

Rullsylta

500 g rå sida av gris, svålfri

12 g salt

5 g socker

1 kryddmått ingefära

1 kryddmått kryddpeppar

1 kryddmått timjan

Bindgarn

Skär upp sidan så den sitter fast i ena kanten (som en bok som öppnas). Gnid in i salt, socker och alla kryddor. Låt stå över natten. Ta upp och torka av försiktigt så kryddorna sitter kvar. Rulla i hop och bind den hårt med 1 cm mellanrum. Slå sedan in i folie. Baka i ugnen på 150 grader i 2-3 timmar. Kyl ner och skiva sedan tunt.

Köttbullar

500 g blandfärs, dubbelmalen

10 g salt

1 st ägg

1 dl ströbröd

2 dl mjölk

1 msk dijonsenap

1/2 kryddmått kryddpeppar

1 kryddmått timjan

1 kryddmått svartpeppar

1/2 kryddmått muskotnöt

1 st gul lök, hackad och stekt

Blanda ströbröd, mjölk och låt svälla. Blanda färsen med salt, tillsätt sedan ägget och blanda. När blandningen är fast, tillsätt övriga ingredienser och blanda väl. Rulla bollar i önskad storlek och stek i smör.

Julkorv (det viktigaste när man gör korv är temperaturen)

500 g rå sida av gris

500 g karré

1 st gul lök finhackad

2 dl fläskläggsbuljong

15 g nitritsalt eller salt

1 kryddmått peppar

1 kryddmått kryddpeppar

1 kryddmått timjan

1 kryddmått mejram

Fjälster av gris

Koka löken i buljong tills halva vätskan är kvar. Kyl ner den i frysen så den är 0 grader. Skär köttet i 2 cm bitar. Blanda med salt och stoppa i frysen så det är 0 grader. Mal på finaste malningsskivan och stoppa in i frysen så det blir 0 grader. Mal köttet med löken och stoppa in i frysen. När det är 0 grader, blanda med övriga Ingredienser. När det är blandat så kolla temperaturen så den inte är över 2 grader, annars stoppa in i frysen.

Skölj fjälstern och stoppa smeten i. Gör korvar på 20 cm och knyt ändarna. Sjud i vatten med lök, morot och lagerblad tills de är klara. Om man vill spara korvarna, kyl ner och värm upp i vätska senare.

Rödkål

1 st hackad rödlök

2 st rivna äpplen

1 huvud rödkål

1 st kanelstång

1 dl svartvinbärsgelé

1 dl rödvin

1/2 dl ljus sirap

1/2 dl vinäger

Salt och peppar

Skär kålen i 2 cm tjocka bitar. Ta en kastrull, tillsätt lite olja. Svetta kålen och löken i några minuter.

Tillsätt övriga ingredienser och koka kålen mjuk under omrörning. Smaka av med salt och peppar.

Om den är lös, red av med lite maizena. Kyl ner och värm på till servering.

Havannatryffel

275 g grädde

70 g glykos

275 g ljuschoklad

275 g mörkchoklad

95 g Havannarom

45 g smör

Koka upp grädde och glykos och häll över den hackade chokladen. Häll sedan försiktigt ner rom under omrörning och tillsätt smöret.

Häll upp smeten i en form och låt stelna i kylen. Ta ut formen och temperera en stund innan den skärs upp.

Hasselnötstryffel

350 g grädde

250 g mörk choklad

250 g ljus choklad

250 g hasselnötspasta (går bra med till exempel Nutella)

Koka upp grädde och hasselnötspasta. Häll sedan över den hackade chokladen och gjut i önskad form. Låt stelna i kylen.

Citrontartlette

Tartlettedeg

150 g kallt smör

4 dl vetemjöl

0,5 dl florsocker

1 st ägg, ekologiskt

0,5 msk kallt vatten (om det behövs)

Citroncurd

2-3 st citroner (1,5 dl pressad saft)

0,75 dl strösocker

200 g smör

6 st ägg, ekologiska

0,75 dl strösocker

2 st gelatinblad

Italiensk maräng

3 st äggvitor

2 dl strösocker

0,5 dl vatten

Blanda ingredienserna till tartlettedegen, plasta in och låt degen sätta sig i kylen i cirka 30 minuter.

Kavla ut degen tunt. Skär ut och lägg över formarna. Tryck ner så degen följer efter formen. Skär av kanterna och frys. Baka av på 175 grader i 5-10 minuter beroende på storlek.

Lägg allt utom gelatinblad och smör i en kastrull. Koka upp på mycket svag värme under omrörning. När den har bubblat upp, lägg ner det blötlagda gelatinet och rör sedan ner smöret. Passera genom en fin sil och kyl.

Koka upp vatten och socker till 121 grader. Vispa upp äggvitorna fluffiga under tiden. Slå ner sockret i en jämn stråle under vispning. Vispa tills den har svalnat något. Lägg i spritspåse.

Fyll skalen med citroncurden. Spritsa den italienska marängen över och bränn den med gasbrännare.